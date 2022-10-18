McDonald's відновив роботу у Львові.

У четвер, 18 жовтня, після 8-місячної паузи у Львові чотири заклади швидкого харчування McDonald's відновили роботу.

Зранку десятки львівʼян під час повітряної тривоги вже очікували на відкриття закладу. Ресторани ж відкрилися після завершення ракетної небезпеки. Відтак у Львові утворився справжній ажіотаж і чималі черги до закладу зі самого ранку.

Наразі заклади швидкого харчування працюватимуть за такими адресами:

- просп. Шевченка, 7

- просп. Чорновола, 12

- просп. Свободи, 35

- Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а

Графік роботи закладів – з 09:00 до 21:00.