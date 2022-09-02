191-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 ПВК Вагнера готує до диверсій в Україні співробітників білоруського приватної охоронної фірми «ГардСервіс», пов'язаної з адміністрацією Лукашенка, повідомляє видання "Можем объяснить". Представники ПВК тренують білоруських бійців із початку серпня, готуючи їх до диверсій в Україні — нещодавно на територію білоруської бази привезли українську військову форму.

«ГардСервіс» створили в Білорусі в червні 2020 року, незадовго до президентських виборів і протестів. Співробітникам приватної компанії ексклюзивно дозволили застосовувати вогнепальну зброю.

10:52 У Босфорській протоці витягнули із мілини судно Lady Zehma із трьома тоннами кукурудзи із України, повідомила аґенція Reuters. Через аварійну ситуацію рух протокою зупиняли. Рятувальна операція завершилася успішно. Lady Zehma йде з українського Чорноморська до італійської Равенни.

10:29 У Криму зауважили велику колону російської військової техніки, котра рухалася від Керченського мосту в бік адміністративного кордону з Україною. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії", котре отримало відео колони від читачів. Зі слів очевидців, колону вантажівок зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан та поворотом на селище Леніне.

09:56 "Енергоатом" висловив обурення тим, що російські окупанти брешуть про справи на Запорізькій АЕС і розповсюджують лише вигідну Москві інформацію про візит місії МАГАТЕ. "Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит", – заявили у компанії. Зокрема, в "Енергоатомі" нагадали, що переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які приїхали на станцію, були російськими пропагандистами, натомість автобуси із українськими та іноземними журналістами росіяни не пропустили. В НАЕК обурились, що військові вантажівки, які перебувають у машинних залах енергоблоків, росіяни представили експертам МАГАТЕ як техніку "військ хімічного захисту". До того ж, окупанти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, а там якраз ховалися російські військовики. "Енергоатом" також обурився, що росіяни "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу про те, нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ЗСУ". "Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", – резюмували у компанії.

09:35 Мапа ситуації 29-31 серпня на південному фронті від BBC:

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 48 700 (+350) осіб, танків – 2009 (+12) од., бойових броньованих машин – 4366 (+21) од., артилерійських систем – 1126 (+11) од., РСЗВ – 289 (+2) од., засобів ППО – 153 (+1) од., літаків – 234 (+0) од., гелікоптерів – 205 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од., автомобільної техніки – 3247 (+8) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 104 (+1) од., крилатих ракет – 198 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

58,8% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

25,2% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

54,1% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

36,5% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

25,9% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

23,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

10,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На півдні України тривають запеклі бої, зокрема обстріли в районі Енергодару поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС.

Незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні Спільні стратегічні навчання «Восток 22», які стали кульмінацією військових навчань року. Росія публічно заявляла, що в них візьме участь 50 тисяч військових, однак навряд чи цього року буде активно задіяно більше 15 тисяч військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях «Восток» у 2018 році.

Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як «Восток», не змогли підтримувати здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції. Подібні заходи мають жорсткий сценарій, не заохочують до ініціативи і спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створення сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Пушкарі, Хрінівка, Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Нова Слобода й Нововасилівка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області. Намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення. На Харківському напрямку здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб. Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе. На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне. На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки. На Краматорському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе. Завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Верхньокам’янське. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр’ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка. Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка. Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут , а також Весела Долина та Майорськ . На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка. Наші війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне , Первомайське і Невельське . Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка . На Новопавлівському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучне. Активних наступальних дій ворог не проводив. На Запорізькому напрямку активних наступальних дій ворожі підрозділи не здійснювали. На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій. Здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка. Був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине . У Чорноморській та Азовській морських зонах основні зусилля противника зосереджені на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Сили оборони продовжують нанесення ударів по обʼєктах противника. Так, в населеному пункті Новоосинівка Харківської області в результаті ефективно нанесеного Силами оборони вогневого ураження в ніч з 31 серпня на 01вересня знищено склад пально-мастильних матеріалів противника. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється. В населеному пункті Таврійськ Херсонської області, 30 серпня за результатами вогневого ураження місця дислокації противника на фондах колишнього АТП, втрати ворога склали більше 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили - уточнюються.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжували завдавати ударів по російським логістичним вузлам і ключовим позиціям на території Херсонської області на підтримку контрнаступу, що триває на півдні України.

• Російські мілблогери повторили твердження, що українські війська ведуть бої на чотирьох напрямках просування у західній частині Херсонської області.

• Російські сили провели наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на південь та північний схід від Бахмута, а також на північний захід та південний захід від Донецька.

• Російська влада посилила заяви про те, що українські війська загрожують як Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), так і новоприбулій делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на територію ЗАЕС.

• Триває формування російського 3-го армійського корпусу для розгортання на Донбасі.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, все більше визнає свою неспроможність успішно провести фіктивні референдуми на окупованих територіях України через невдачі російської армії та триваючий український опір на окупованих територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Продовжується знищення ворожих запасів та резервів, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Вороже військо здебільшого деморалізоване, однак відчайдушно чинить опір. Намагаючись втримати оборону на суходолі, ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні й ракетні удари по наших позиціях, по мирних населених пунктах, по місцевих мешканцях. Тричі протягом дня винищувачами та штурмовиком нанесено ракетні удари по наших позиціях в Бериславському район, без втрат. Натомість, одному зі штурмовиків нанесено ураження. Результати дорозвідуються. Ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну цивільну особу. Продовжував атакувати Миколаївщину, випустивши ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено. Нашою авіацією нанесено 18 ударів по командним і опорним пунктам, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами. Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю «Мста-Б», реактивну систему залпового вогню «Град», мобільний 120-ти мм міномет, одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького. В Чорному морі корабельне угруповання змін складу та задач не зазнало. Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу «Калібр», 1 з яких підводний. Сумарний залп складає 20 ракет.

01:11 Президент України Володимир Зеленський привітав відвідини місією МАГАТЕ Запорізької атомної електростанції, втім висловив сподівання, що надалі робота експертів буде ґрунтовнішою. "Добре, що це відбулося. Сам факт попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити. Добре, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об’єктивні висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції вперше в історії. Причому виникли саме через окупантів. Головне, щоб була воля зробити саме об’єктивні висновки. Постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на станції, знущання з українського персоналу та намагання віддати станцію під управління представників «Росатома», які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого обʼєкта... Ось це причини загроз", – сказав Зеленський. Президент додав, що Україна має чіткі дані, що Росія робила "дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію", зокрема, за допомогою залякування мешканців Енергодара. "Окупанти примушували людей брехати представникам МАГАТЕ – передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити", – зазначив Президент. Володимир Зеленський наголосив, що головне завдання – демілітаризація території станції. "Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ... Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко: демілітаризація й повний контроль українських атомників", – обурився Зеленський.

00:14 Співробітники Запорізької атомної електростанції розповідають, що четвергова місія МАГАТЕ на АЕС була поверховою. Інспектори пересувалися станцією та спілкувались зі співробітниками ЗАЕС у присутності російських військовиків та працівників "Росатому". "Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", - розповів співробітник ЗАЕС у коментарі "Суспільному". З його слів, росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, і що станцію обстрілюють ЗСУ.