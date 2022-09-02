1 вересня до польських шкіл пішли навчатися 185 тисяч дітей з України. Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM.

“Дистанційне навчання в Україні триватиме, і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні”, – сказав очільник міносвіти Польщі.

Зараз у Польщі проживає близько 700–800 тисяч дітей з України шкільного віку. Більшість із них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч – у дитячих садках, кілька тисяч – у гімназіях, технікумах і ремісничих школах. 1 вересня 185 тисяч українських дітей пішли навчатися до польських шкіл – це на 7 тисяч менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік.

Пшемислав Чарнек зауважив, що органи місцевого самоврядування Польщі отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.