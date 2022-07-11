138-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:13 Литва посилила обмеження на транзит товарів до калінінградського анклаву. Набула чинності заборона на ввезення до Калінінграду через литовську територію цементу, деревини, алкоголю й промислових хімікатів на основі спирту та інших товарів російського походження. Це передбачено четвертим пакетом санкцій, які Європейська Унія запровадила проти Росії за вторгнення в Україну.

13:52 Росіяни завдали двох ракетних ударів по Одещині із застосуванням авіації. Чотири ракети Х-31 армія РФ випустила із Су-30. Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударна хвиля пошкодила прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникло, постраждалих нема. Також є влучання в об’єкт портової інфраструктури. Ще три ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникло, постраждалих немає.

13:30 Росія скасувала заборону експорту казахстанської нафти через Новоросійськ після звернення Касим-Жомарта Токаєва до американських Chevron та ExxonMobil розробити маршрути експорту нафти в обхід Росії: Краснодарський крайовий суд скасував заборону на роботу терміналів Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійська. Роботу терміналів, через які йшло 80% казахстанського нафтового експорту зупинив, "виявивши екологічні порушення", Ространснагляд після того, як президент Казахстану при Путіну відмовився визнати ДНР і ЛНР і заявив про плани розвивати відносини з Євросоюзом та запропонував європейським країнам казахстанську нафту замість російської.

Суд постановив владнати екологічні претензії Ространснагляду штрафом на 200 тисяч рублів (три тисячі доларів)

13:16 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська артилерія почала вирівнювати становище на фронті. "Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" – прокоментував Данілов у twitter.

12:59 Армія РФ обстріляла Харків із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем знову опинилися торговельний центр і будинки мирних харків'ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Вибухом зруйновано гаражі, автомобілі. Троє людей загинуло. Шпиталізували 31 особу з пораненнями, зокрема, дві дитини – віком 4 і 16 років, повідомила Харківська обласна адміністрація.

11:35 В окупованому росіянами Мелітополі вчинили замах на голову окупаційної адміністрації району Андрія Сігуту. Про це повідомляють колаборанти у telegram.

11:19 Збройні сили Росії продовжують застосовувати в Україні тактичні ракетні комплекси “Точка-У”, хоча раніше стверджували, що не мають їх на озброєнні. Нещодавно у соціальній мережі Telegram в російській групі “Росич” оприлюднили відео з роботою “Точки” на війні в Україні. Комплекс мав тактичний розпізнавальний знак у вигляді латинської літери “Z” та російський прапор. Згодом адміністрація російської групи видалила відео, пише портал "Мілітарний". Згодом з’явилося відео, де видно, як росіяни передислокують шість ракетних комплексів у Лутугиному на окупованій території Луганської області. 8 квітня росіяни обстріляли залізничну станцію в Краматорську; тоді загинуло 59 людей. Армія РФ виправдовувалася, що не має стосунку до цього удару, по начебто не володіє комплексами "Точка-У".

10:57 Під завалами розбомбленої багатоповерхівки у Часовому Яру виявили тіла 19 загиблих. Врятовано вісім осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

10:39 Президент України Володимир Зеленський не бачить "оперативної паузи" у діях росіян на фронті. "Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої рідноїукраїнської землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу", – сказав Зеленський.

10:11 У понеділок, 11 липня, зупинено прокачування російського газу до Німеччини газогоном "Північний потік". Про це повідомила газета Bild. Оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджує, що йдеться про планову профілактику, яка триватиме до 21 липня. У Німеччині та інших країнах-імпортерах російського газу в Європі, однак, побоюються, що на тлі протистояння, пов'язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в ЄУ.

09:54 Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Президент Володимир Зеленський наказав готувати деокупацію Півдня. "Це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву скласти плани. Після цього свою домашню роботу має зробти Генштаб, і сказати що для досягнення цієї мети нам потрібно а), б), в)", – розповів Резніков у розмові з The Times.

09:29 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 37 400 (+100) осіб, танків – 1645 (+4) од., бойових броньованих машин – 3828 (+5) од., артилерійських систем – 838 (+4) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 109 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од., автомобільної техніки – 2696 (+2) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 66 (+0) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено :

48,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

20,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

44,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

27,2% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:11 Бійці 60-тої окремої піхотної бригади звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині, повідомили в бригаді: "Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка. Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує."

08:40 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Станом на неділю, 10 липня, в північному секторі Донбасу тривали російські артилерійські обстріли, але, ймовірно, без будь-яких значних територіальних просувань. Українські сили продовжували чинити локалізований тиск на російську оборонну лінію на північному сході Херсонської області, також, ймовірно, не досягнувши територіальних здобутків.

• Наприкінці червня російськомовне медіа-агентство, розташоване в Байкальському далекосхідному реґіоні, опублікувало відео, на якому дружини солдатів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу прямо звертаються до місцевого політика з проханням їхніх чоловіків повернутися додому зі служби в Україні. Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ОМБ «психічно і фізично виснажений», оскільки з моменту початку спецоперації 24 лютого 2022 року вони перебувають на активному бойовому чергуванні.

• Відсутність запланованих перерв у напружених бойових умовах, ймовірно, є однією з найбільш шкідливих проблем з особовим складом, які Міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил.

07:57 Російська ракета нині вночі, о 3:32, влучила в шестиповерховий житловий будинок у центральній частині Харкова, повністю зруйнований під'їзд будівлі, жертв та постраждалих не було, повідомили в ДСНС Харківщини Ще дві ракети влучило на подвір‘я неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у чисельному складі та характері діяльності не відзначається. Ворог обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області. На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами. Здійснював вогневий вплив із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах міста Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне. На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій. Активізувалася штурмова та армійська авіація. На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне. На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки. Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке. В Акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України. У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”. Українські воїни стійко тримають оборону та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські сили проводять оперативну паузу в масштабах усього театру бойових дій в Україні та беруть участь в операціях щодо створення умов для майбутніх наступальних операцій.

• Російські війська провели обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

• Російські війська, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій.

• Російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від Донецька.

• Російське військове керівництво для підтримки операцій в Україні продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються зі кримінальників та старшого віку чоловіків.