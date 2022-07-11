Подачу газу через «Північний потік» зупинено.

Німеччина звинуватила Росію у використанні енергетики як зброї.

 

 

У понеділок, 11 липня, зупинено прокачування російського газу до Німеччини газогоном «Північний потік». Про це повідомила газета Bild. Оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджує, що йдеться про планову профілактику, яка триватиме до 21 липня. У Німеччині й інших країнах-імпортерах російського газу в Європі, однак, побоюються, що на тлі протистояння, пов'язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в ЄУ.

 

Газогін щорічно зупиняють на кілька днів для профілактики. Однак цього року побоювання в Євроунії викликає той факт, що ще до його зупинки обсяги подачі газу через «Північний потік» скоротилися більш ніж удвічі. Це не було компенсовано збільшенням поставок енергоносія газогоном, який проходить через Україну, чи іншими маршрутами.

 

У «Газпромі» пояснили стрімке скорочення поставок рішенням Канади через санкції заблокувати повернення до Росії газових турбін фірми Siemens, які перебували на ремонті в Канаді, а також неполадками, виявленими Ростехнаглядом на компресорній станції. У Берліні, однак, вважають рішення Росії політичним. «Сьогодні ми змушені констатувати: Росія використовує енергетику як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що Росія скорочує свої поставки газу винятково з технічних причин», – заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

 

З аналогічною заявою виступив і віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек. Він зазначив, що не буде сильно здивованим, якщо в Росії в ході десятиденних профілактичних робіт виявлять якусь маленьку несправну деталь і потім скажуть, що, мовляв, не можемо ми все це знову запустити.

 

Низка німецьких політичних коментаторів висловили думку, що задля досягнення своїх військових цілей в Україні Владімір Путін готовий піти на такий радикальний крок, як припинення газопостачання до Німеччини, сподіваючись ввести Берлін у важку економічну, а потім і політичну кризу.

 

У разі повної зупинки подачі російського газу дефіцит палива в Німеччині та більшості країн Євроунії неминучий. Німецька влада вже запровадила надзвичайні заходи економії енергії.

 

При цьому влада Німеччини розпочала перемовини з Канадою, попросивши Оттаву як виняток повернути турбіни. Канадський уряд уже дав принципову згоду – було оголошено, що турбіни будуть передані Німеччині, а звідти, очевидно, вирушать до Росії, щоби знову розпочати роботу на «Північному потоці». Москва цього поки що не коментувала.

11.07.2022

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