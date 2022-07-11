СБУ Львівщини депортувала з України громадянина росії.

Управління Служби безпеки України у Львівській області депортувала з країни 40-річного громадянина росії, який перебував без документів, які б надавали йому право проживати тут законно. Про це повідомили у пресслужбі управління.

Після тривалих розмов з оперативними співробітниками чоловік так і не зміг пояснити мету свого перебування в нашій країні.

«За ініціативою СБУ та для недопущення використання вказаного чоловіка спецслужбами держави-агресора на шкоду національній безпеці України прийняли рішення про примусове видворення іноземця за межі України із забороною в’їзду до нашої держави», – йдеться в повідомленні