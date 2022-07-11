В Тернополі перейменували 14 вулиць, парк і теплохід.

Сьогодні, 11 липня, у Тернополі відбулася позачергова сесія міської ради, на якій депутати підтримали рішення про перейменування вулиць, що містили російське або радянське походження. Як зазначає міський голова Сергій Надал, перейменування вулиць пройшло відповідну процедуру. Зокрема, спеціальна комісія опрацьовувала назви вулиць, які необхідно перейменувати, а тернополяни, водночас, пропонували варіанти нових назв.

Загалом жителі Тернополя подали майже 2800 варіантів назв вулиць. Після цього тривало громадське обговорення, яке завершилося 30 червня.

За результатами обговорень, враховуючи звернення мешканців, депутати підтримали рішення про перейменування вулиць у місті Тернопіль:

Вулицю Танцорова на вулицю Старий Поділ;

Вулицю Живова на вулицю Торговиця;

Вулицю Макаренка на вулицю Іванни Блажкевич;

Вулицю А. Чехова на вулицю Олени Теліги;

Вулицю Агрономічна на вулицю Дарії Віконської;

Вулицю Ю. Гагаріна на вулицю Івана Гавдиди;

Вулицю Достоєвського на вулицю Ілярія Бриковича;

Вулицю М. Глінки на вулицю Миколи Леонтовича;

Вулицю М. Ломоносова на вулицю Квітки Цісик;

Вулицю Пушкіна на вулицю Захисників України;

Вулицю Л. Толстого на вулицю Євгена Мєшковського;

Вулицю Чалдаєва на вулицю Патріарха Любомира Гузара;

Вулицю Бригадна (за винятками будинків 12-26) на вулицю Петра Батьківського;

Вулицю Бригадна (нумерація будинків 12-26) на вулицю Покрови.

Враховуючи пропозиції філологів, істориків та краєзнавців, внесено також технічні зміни у діючі назви вулиць Тернополя:

Вулицю Є.Гріга читати як вулицю Едварда Ґріґа;

Вулицю Об’їздна читати як вулицю Об’їзна;

Вулицю Монюшко читати як вулицю Станіслава Монюшка;

Вулицю Лук’яновича читати як вулицю Дениса Лукіяновича;

Вулицю Лучаківського читати як вулицю Володимира Лучаковського;

Вулицю Братів Гжицьких читати як вулицю Братів Ґжицьких;

Вулицю І.Репина читати як вулицю Іллі Рєпіна;

Вулицю Кардинала Сліпого читати як Патріарха Йосифа Сліпого.

У назві вулиці села Городище Тернопільської міської територіальної громади:

Вулицю Прифермирська читати як вулиця Прифермерська.

Також назву парку «Топільче» у Тернополі змінено на парк «Сопільче», а теплохід «Герой Танцоров» стане теплоходом, названим на честь засновника міста - «Ян Амор Тарновський».