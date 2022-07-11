В Тернополі перейменували 14 вулиць, парк і теплохід.

Сьогодні, 11 липня, у Тернополі відбулася позачергова сесія міської ради, на якій депутати підтримали рішення про перейменування вулиць, що містили російське або радянське походження. Як зазначає міський голова Сергій Надал, перейменування вулиць пройшло відповідну процедуру. Зокрема, спеціальна комісія опрацьовувала назви вулиць, які необхідно перейменувати, а тернополяни, водночас, пропонували варіанти нових назв.

 

Загалом жителі Тернополя подали майже 2800 варіантів назв вулиць. Після цього тривало громадське обговорення, яке завершилося 30 червня.

 

За результатами обговорень, враховуючи звернення мешканців, депутати підтримали рішення про перейменування вулиць у місті Тернопіль:

 

Вулицю Танцорова на вулицю Старий Поділ;

Вулицю Живова на вулицю Торговиця;

Вулицю Макаренка на вулицю Іванни Блажкевич;

Вулицю А. Чехова на вулицю Олени Теліги;

Вулицю Агрономічна на вулицю Дарії Віконської;

Вулицю Ю. Гагаріна на вулицю Івана Гавдиди;

Вулицю Достоєвського на вулицю Ілярія Бриковича;

Вулицю М. Глінки на вулицю Миколи Леонтовича;

Вулицю М. Ломоносова на вулицю Квітки Цісик;

Вулицю Пушкіна на вулицю Захисників України;

Вулицю Л. Толстого на вулицю Євгена Мєшковського;

Вулицю Чалдаєва на вулицю Патріарха Любомира Гузара;

Вулицю Бригадна (за винятками будинків 12-26) на вулицю Петра Батьківського;

Вулицю Бригадна (нумерація будинків 12-26) на вулицю Покрови.

 

Враховуючи пропозиції філологів, істориків та краєзнавців, внесено також технічні зміни у діючі назви вулиць Тернополя:

 

Вулицю Є.Гріга читати як вулицю Едварда Ґріґа;

Вулицю Об’їздна читати як вулицю Об’їзна;

Вулицю Монюшко читати як вулицю Станіслава Монюшка;

Вулицю Лук’яновича читати як вулицю Дениса Лукіяновича;

Вулицю Лучаківського читати як вулицю Володимира Лучаковського;

Вулицю Братів Гжицьких читати як вулицю Братів Ґжицьких;

Вулицю І.Репина читати як вулицю Іллі Рєпіна;

Вулицю Кардинала Сліпого читати як Патріарха Йосифа Сліпого.

 

У назві вулиці села Городище Тернопільської міської територіальної громади:

Вулицю Прифермирська читати як вулиця Прифермерська.

 

Також назву парку «Топільче» у Тернополі змінено на парк «Сопільче», а теплохід «Герой Танцоров» стане теплоходом, названим на честь засновника міста - «Ян Амор Тарновський».

 

11.07.2022

До теми

Поширити
Збруч
Литва посилила обмеження на транзит товарів до Калінінграду.
Це передбачено четвертим пакетом санкцій, які ЄУ запровадила проти Росії за вторгнення в Україну.
11.07.22 | | У світі
137-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Харківському та Південнобузькому напрямках основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ; на Слов’янському провів розвідку боєм біля Долини; на Сіверському, Краматорському, Бахмутському та на півдні здійснював обстріли нашої території.
10.07.22 | | Україна
136-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються просунутися із щойно захоплених територій Луганщини на Донеччину. Триває бій біля Григорівки на Краматорському напрямку. Армія РФ спробувала встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС – її відкинули.
09.07.22 | | Україна
Пам'яті Богдана Якимовича
У дні війни прощаємося як із тими, хто поліг на полі бою, так із тими, хто, покликаний у свою годину, відходить у Вічність із того поля бою, де зброєю – Слово, хто жив за Франковим гаслом «Лиш боротись – значить жить».
08.07.22 | | Галичина
“Людолови”: росіяни як неочевидний “чорний характер”
Олеся Ісаюк
Письменники, звісно ж, не пророки. Але реалії Криму й українського Півдня є просто вражаючою демонстрацією влучності образів Зінаїди Тулуб.
08.07.22 | | Україна
Україна після Джонсона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Борис Джонсон оголосив про намір зрезиґнувати з посади прем’єр-міністра. Наскільки це вплине на Україну, на її обороноздатність, на стійкість світової антипутінської коаліції?
08.07.22 | | У світі
Музика  Лятошинського у вільному доступі
 Відомі музиканти у складі «Лятошинський Тріо»  разом із незалежним лейблом Golka Records видали реліз камерної музики Бориса Лятошинського. До цифрового альбому увійшли фортепіанні тріо №1 та №2 видатного українського композитора.
08.07.22 | | Штука
135-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти наступають на Веселу Долину та біля Спірного, бої тривають, на Краматорському ворог мав частковий успіх при наступі на Верхньокам’янське, на Харківському ЗСУ придушили штурм на Дементіївку, на Слов’янському – на Богородичне.
08.07.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.