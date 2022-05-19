Сенат США нарешті схвалив допомогу Україні на майже $40 млрд.

Відповідний законопроєкт не вдалося затвердити у прискореному форматі через блокування одного сенатора-республіканця.

 

 

Сенат Сполучених Штатів переважною більшістю схвалив у четвер, 19 травня, законопроєкт про надання допомоги Україні на 39,8 мільярда доларів. Це на нині найбільший пакет американської допомоги для України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Документ передано до Білого дому на підпис президента Джо Байдена.

 

За законопроєкт проголосувало 86 сенаторів, одинадцятеро висловилися проти. Усі 11 голосів «проти» були від республіканців.

 

«Це великий пакет, і він задовольнить великі потреби українського народу, який бореться за своє виживання», – заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer), закликаючи підтримати екстрений законопроєкт перед голосуванням.

 

Байден зазначив – ухвалення законопроєкту гарантуватиме, що американське фінансування України не припиниться. «Я вітаю Конґрес за те, що він надіслав світові чітке двопартійне повідомлення про те, що народ Сполучених Штатів стоїть разом із хоробрим народом України, захищаючи свою демократію та свободу», – наголосив глава Білого дому.

 

Голова офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сенату і сказав, що ці гроші допоможуть забезпечити поразку Росії. «Ми впевнено і стратегічно рухаємося до перемоги», – запевнив він.

 

Нагадаємо, що Палата представників Конґресу схвалила цей законопроєкт ще 10 травня. У Сенаті справа загальмувалася після того, як сенатор-республіканець Ренд Пол (Rand Paul) наполіг на внесенні поправок до документа, заблокувавши таким чином процес розгляду ініціативи у прискореному форматі.

 

Пакет передбачає надання допомоги у сфері безпеки на шість мільярдів доларів, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримкою. Ще 8,7 мільярда доларів заплановано скерувати на поповнення запасів американського обладнання, відправленого Україні, та 3,9 мільярда – на операції Європейського командування США.

 

Окрім зазначених витрат, законопроєкт передбачає виділення додаткових 11 мільярдів доларів, які президент може використати для передачі предметів та послуг із американських запасів без схвалення Конґресу. Документ також санкціонує надання чотирьох мільярдів доларів у рамках закордонного військового фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи, спричиненої війною.

 

Новий пакет також передбачає гуманітарну допомогу – п’ять мільярдів доларів для розв’язання проблем із продовольчою безпекою, які виникли внаслідок кризи в Україні, та майже дев’ять мільярдів доларів для надання бюджетної підтримки України.

19.05.2022

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