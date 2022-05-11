Американські конґресмени схвалили 40-мільярдний пакет допомоги України.

З моменту вторгнення Росії США передали Україні озброєння на суму понад 3,5 мільярда доларів.

Палата представників Конґресу США переважною більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні обсягом понад 40 мільярдів доларів. Про це повідомило радіо Voice of America. Цей пакет дозволить уникнути переривання в забезпеченні допомоги оборонного характеру та підтримки уряду в Києві.

Законопроєкт був схвалений 368 голосами «за», «проти» проголосувало 57 конґресменів. Причому кожен голос «проти» був від республіканців. Відтак документ був переданий на розгляд Сенату.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Байден попросив Конґрес схвалити додаткову допомогу Україні на суму 33 мільярди доларів, але законодавці вирішили збільшити обсяги військової та гуманітарної допомоги.

«Час має першорядне значення, і ми не можемо чекати. Цей пакет, який спирається на потужну підтримку, вже надану Конґресом, матиме вирішальне значення для надання допомоги Україні у захисті не лише своєї країни, а й демократії у всьому світі», – заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Пакет передбачає надання допомоги у сфері безпеки на шість мільярдів доларів, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичною підтримку. Ще 8,7 мільярда доларів передбачається скерувати на поповнення запасів американського обладнання, відправленого Україні, та 3,9 мільярда на операції Європейського командування США.

Окрім зазначених витрат, законопроєкт передбачає виділення додаткових 11 мільярдів доларів, які президент може використати для передачі предметів та послуг з американських запасів без схвалення Конґресу. Документ також санкціонує надання чотирьох мільярдів доларів у рамках закордонного військового фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи, спричиненої війною.

Новий пакет також передбачає гуманітарну допомогу – п’ять мільярдів доларів для вирішення проблем з продовольчою безпекою, які виникли внаслідок кризи в Україні, та майже дев’ять мільярдів доларів для надання бюджетної підтримки України.

З моменту вторгнення Росії Сполучені Штати передали Україні озброєння на суму понад 3,5 мільярда доларів. Зокрема гаубиці, зенітні системи Stinger, протитанкові ракети Javelin, боєприпаси та безпілотники.