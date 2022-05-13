Сенатор-республіканець заблокував надання Україні допомоги на 40 млрд доларів.

Через позицію Ренда Пола вирішувати питання доведеться за повною, а не прискореною процедурою.

 

                                 сенатор Ренд Пол

 

Сенату США не вдалося ухвалити за прискореною процедурою законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні на суму близько 40 мільярдів доларів. Цьому перешкодив сенатор-республіканець Ренд Пол (Rand Paul) від штату Кентуккі, якого вважають вірним прихильником експрезидента Дональда Трампа. Він наполягав на внесені поправок до документа. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Причому напередодні лідери демократичної більшості та республіканської меншості в Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) та Мітч Макконнелл (Mitch McConnell) під час засідання Сенату закликали одноголосно підтримати новий пакет допомоги Україні та схвалити відповідний  законопроєкт у прискореному форматі.

 

Проте сенатор Ренд Пол виступив проти, запропонувавши низку поправок. Він, зокрема, зажадав призначити генерального інспектора для контролю над грошима та зброєю, що надходять зі США до України. «Не можна викидати всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. А спеціальний генеральний інспектор – ми зробили це в Афганістані – не зупинив всіх розтрат, але принаймні змусив злодіїв двічі подумати, перш ніж викрадати гроші», – обґрунтував сенатор свою позицію.

 

Чак Шумер намагався напоумити Ренда Пола: «Пакет готовий, переважна більшість сенаторів з обох сторін цього хочуть. Якщо сенатор Пол вперто виставлятиме свої необдумані вимоги, то все, чого він досягне, – це одноосібно відкласти вкрай необхідну допомогу Україні». Утім сенатор-бунтівник залишився при своїй думці. «Ми не конче завжди повинні бути вуйком Семом, поліціянтом, який рятує світ, особливо якщо йдеться про позичання грошей», – заявив Пол.

 

Згідно з правилами, відмова хоча б одного сенатора блокує процес розгляду ініціативи у прискореному форматі. Тепер Сенат розгляне законопроєкт у звичайному режимі, на що потрібно кілька днів. Очікується, що документ буде ухвалено наступного тижня більшістю голосів.

 

Як зауважили американські журналісти, Ренд Пол вже давно і відкрито підігрує Росії. Наприклад, 2018 року він їздив до Москви, щоб передати листа від Трампа російському президентові Володимиру Путіну. Тоді сенатор назвав свою місію «честю». 2019 року він був серед тих сенаторів, хто блокував ухвалення санкцій США проти будівництва «Північного потоку-2». Цьогоріч 17 лютого Пол заявив, що має намір заблокувати ухвалення за швидкою процедурою в Сенаті резолюції на підтримку України та засудження дій Росії.

13.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Слухати тілом
Микола Набока
Осмислення  фізичного театру в українському театральному просторі вповні не відбулося ще й досі. Хоча в українській візуальній культурі інструментарій фізичного театру самобутньо осмислював і активно впроваджував у практику театру ще Лесь Курбас. 
13.05.22 | | Штука
Найкращі українські пісні для захисників
Українська народна пісня «Маєва нічка» в обробці львівського композитора Анатолія Кос-Анатольського та виконанні солістки Львівської національної опери Маріанни Цвєтінської і піаністки Мар’яни Самотос дала старт проєкту «Колискова для солдата».
12.05.22 | | Штука
Поезія Жадана й драма руху
Центральним матеріалом для творчості актора слугує тіло. Воно є головним інструментом, опорою та джерелом натхнення. В основу своєї практики студійці театру УКУ поклали мистецький синтез і запрошують глядачів, щоб поділитися результатами пошуку.
11.05.22 | | Штука
Пройти поміж крапель тест на державника
Ігор МЕДВІДЬ
De mortuis aut bene aut nihil. Пам’яті першого президента новітньої України...
11.05.22 | | Минуле
Через Майдани до свободи
Володимир В'ятрович
Найяскравішим виявом відмінностей між українцями та росіянами в недавній історії є масові акції протесту, які ми назвали Майданами. Нічого подібного за масштабами у Росії після 1991 року не було.
11.05.22 | | Україна
Дерусифікація, декомунізація, деколонізація, деукраїнізація?
Іван Сварник
Цілком поділяю щире бажання молодих (і не зовсім) реформаторів щодо потреби остаточного очищення міста, але...
11.05.22 | | Галичина
Безсилля
Андрій ЛЮБКА
А для заспокоєння совісті можна підписати петицію. Підписатися під власним безсиллям. Але від цього не легше.
10.05.22 | | Дискурси
Музика в час війни
Анастасія ЛУПАК
Вітчизняні музичні колективи під час війни скеровують свою творчість на підтримку ЗСУ та боротьбу за культурні українські цінності. Мистецький фронт реагує сьогодні миттєво, створюючи в таких складних умовах низку непересічних концертів.
10.05.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.