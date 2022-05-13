Сенатор-республіканець заблокував надання Україні допомоги на 40 млрд доларів.

Через позицію Ренда Пола вирішувати питання доведеться за повною, а не прискореною процедурою.

сенатор Ренд Пол

Сенату США не вдалося ухвалити за прискореною процедурою законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні на суму близько 40 мільярдів доларів. Цьому перешкодив сенатор-республіканець Ренд Пол (Rand Paul) від штату Кентуккі, якого вважають вірним прихильником експрезидента Дональда Трампа. Він наполягав на внесені поправок до документа. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Причому напередодні лідери демократичної більшості та республіканської меншості в Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) та Мітч Макконнелл (Mitch McConnell) під час засідання Сенату закликали одноголосно підтримати новий пакет допомоги Україні та схвалити відповідний законопроєкт у прискореному форматі.

Проте сенатор Ренд Пол виступив проти, запропонувавши низку поправок. Він, зокрема, зажадав призначити генерального інспектора для контролю над грошима та зброєю, що надходять зі США до України. «Не можна викидати всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. А спеціальний генеральний інспектор – ми зробили це в Афганістані – не зупинив всіх розтрат, але принаймні змусив злодіїв двічі подумати, перш ніж викрадати гроші», – обґрунтував сенатор свою позицію.

Чак Шумер намагався напоумити Ренда Пола: «Пакет готовий, переважна більшість сенаторів з обох сторін цього хочуть. Якщо сенатор Пол вперто виставлятиме свої необдумані вимоги, то все, чого він досягне, – це одноосібно відкласти вкрай необхідну допомогу Україні». Утім сенатор-бунтівник залишився при своїй думці. «Ми не конче завжди повинні бути вуйком Семом, поліціянтом, який рятує світ, особливо якщо йдеться про позичання грошей», – заявив Пол.

Згідно з правилами, відмова хоча б одного сенатора блокує процес розгляду ініціативи у прискореному форматі. Тепер Сенат розгляне законопроєкт у звичайному режимі, на що потрібно кілька днів. Очікується, що документ буде ухвалено наступного тижня більшістю голосів.

Як зауважили американські журналісти, Ренд Пол вже давно і відкрито підігрує Росії. Наприклад, 2018 року він їздив до Москви, щоб передати листа від Трампа російському президентові Володимиру Путіну. Тоді сенатор назвав свою місію «честю». 2019 року він був серед тих сенаторів, хто блокував ухвалення санкцій США проти будівництва «Північного потоку-2». Цьогоріч 17 лютого Пол заявив, що має намір заблокувати ухвалення за швидкою процедурою в Сенаті резолюції на підтримку України та засудження дій Росії.