У Чехії три правопопулістські партії підписали коаліційну угоду.

Угода відкрила шлях Андрею Бабішу до повторного прем’єрства. Нова коаліція скептично налаштована щодо підтримки України.

У Чехії лідери трьох правопопулістських партій у понеділок, третього листопада, підписали угоду про створення правлячої коаліції. Про це повідомило видання České noviny. За підсумками парламентських виборів, що відбулися на початку жовтня, партії, які складають нинішній кабінет міністрів, втратили більшість. Нова коаліція диспонує більшістю в 108 голосів у Палаті депутатів, що складається з двохсот місць.

Новим прем'єр-міністром, як очікується, стане лідер руху ANO Андрей Бабіш. Він вже очолював уряд Чехії з 2017 до 2021 року. Він вважається одним із найбагатших людей країни, водночас навколо нього неодноразово спалахували корупційні скандали.

У коаліцію з ANO, як і очікувалося, ввійшли дві правопопулістські партії – «Свобода і пряма демократія» (СПД) на чолі з Томіо Окамурою (Tomio Okamura) та «Автомобілісти для себе», де головує Петр Мацінка (Petr Macinka). Перша партія побудувала свою кампанію на критиці міграції, в тому числі і з України. Друга виступає проти так званої «зеленої адженди».

Згідно з угодою, спільний кабінет налічуватиме 16 членів. Дев'ять місць (включно з місцем прем'єра) дістануться руху ANO, три – СПД і чотири – «Автомобілістам». Документ також передбачає, що головою Палати депутатів стане представник СПД.

Всі три коаліційні партнери скептично налаштовані щодо підтримки України. У проєкті програми майбутньої коаліції йдеться про те, що новий уряд Чехії відкине спроби створення загальноєвропейської армії. Також у ньому сказано про розширення співпраці з такими країнами, як Словаччина та Угорщина, позиція яких щодо підтримки України відрізняється від більшості країн – членів Євроунії. Водночас у ньому не йдеться про можливість припинення підтримки України.

Коаліційні партнери обіцяють утриматися від підвищення податків, відкинути останні ініціативи Євроунії щодо переходу до «зеленої економіки», посилити політику щодо міґрації, а також створити реєстр неурядових організацій, які отримують фінансування з-за кордону. Остання ініціатива вже зазнала критики з боку НКО та інших парламентських партій.