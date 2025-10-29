За даними розвідки США, Путін твердо налаштований продовжувати війну з Україною.

Американські розвідувальні аґенції не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу.

 

 

Російський диктатор Владімір Путін не має наміру припиняти бойові дії, він «рішуче налаштований вести війну в Україні до перемоги». Такий висновок зроблено у звіті американських розвідувальних служб, поданому членам Конґресу США. Витяги зі звіту опубілкував телеканал NBC News, покликаючись на офіційних американських осіб.

 

«Аналіз, який цього місяця було доведено до відома членів Конґресу, показав, що розвідувальні аґенції не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, незважаючи на те, що президент Дональд Трамп прагне стати посередником у мирних перемовинах», – подає телеканал.

 

Ба більше, поважні втрати російської армії на полі бою й економічні проблеми всередині країни, найімовірніше, на думку американської розвідки, утверджують Путіна у прагненні досягти перемоги на полі бою за всяку ціну. «Йому необхідно закріпити за Росією українську територію та поширити вплив Росії, щоб виправдати гуманітарні та фінансові жертви, яких зазнає Росія внаслідок вторгнення в Україну», – йдеться у звіті.

 

Представник Білого дому відмовився коментувати для телеканалу цю інформацію, вказавши лише на запровадження американських санкцій проти російських нафтових компаній як свідчення спроб президента Трампа наблизити кінець війни. «Сполучені Штати продовжать виступати за мирне завершення війни. Стійкий мир залежить від готовності Росії вести переговори сумлінно», – зазначив речник президентської адміністрації.

 

Американські та європейські розвідслужби ще з лютого 2022 року висловлювали переконання, що Путін не готовий до компромісу. Проте тепер, за ​​словами джерел, вважається, що російський президент налаштований «ще непохитніше, ніж раніше».

 

Саме такою позицією Кремля телеканал пояснює те, що риторика Трампа радикально змінилася в останні місяці. Американський президент висловлював розчарування та роздратування щодо Путіна, звинувачуючи його у невжитті заходів для підтримки позитивних заяв, зроблених під час їхніх розмов.

 

 

29.10.2025

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.