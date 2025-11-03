США наразі не розглядають передачу крилатих ракет Tomahawk Україні.

Про це однозначно заявив Дональд Трамп, хоча припустив, що з часом його позиція може змінитися.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає угоди, яка б дозволила Україні отримати далекобійні ракети Tomahawk для використання проти Росії. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters. Заява Трампа пролунала в неділю, другого листопада, під час розмови з журналістами на облавку Air Force One, який летів з Флориди до Вашінґтона.

Трамп прохолодно поставився до плану Сполучених Штатів продавати «Томагавки» країнам НАТО, які передадуть їх Україні, заявивши, що це призведе до ескалації війни. «Ні, насправді ні», – заявив господар Білого дому, відповідаючи на запитання преси про ймовірність таких поставок.

Водночас Трамп не відкинув, ця його позиція може змінитися. «Але зараз я цього не зроблю», – сказав він.

Раніше телеканал CNN з покликом на джерела повідомив, що Пентаґон схвалив постачання ракет Tomahawk Києву ще на початку жовтня, після того, як оцінив, що їх достатньо в американських запасах. Для передачі ракет українській стороні було потрібне лише політичне рішення президента США.