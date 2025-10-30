Трамп і Сі домовилися «працювати щодо України разом» та «спробувати досягти результатів».

На зустрічі лідерав США і Китаю сторонам також вдалося домовитися щодо тарифів та рідкісноземельних металів.

Президент США Дональд Трамп зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпінем у четвер зранку, 30 жовтня, на марґінесі саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС), який проходить у південнокорейському місті Пусані. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Зустріч тривала годину й 40 хвилин, що довше, ніж на неї попередньо відводилося часу в графіку президента США.

«Це була дивовижна зустріч. Він великий лідер», – сказав Трамп у розмові з журналістами на облавку Air Force One дорогою до Вашінґтона. За шкалою із 10-ти балів він оцінив її на 12.

За словами американського президента, США погодилися негайно знизити тарифи на всі китайські товари в обмін на заходи щодо припинення експорту до США компонентів наркотику фентанілу. «Як ви знаєте, я раніше ввів 20-відсоткові мита для Китаю через ввезення фентанілу, а це великі мита. Я скоротив їх на 10%. Мита набувають чинності негайно – 10% замість 20%», – розповів Трамп.

Також, за його словами, Китай відновить імпорт американських соєвих бобів і перестане створювати перепони для експорту рідкісноземельних металів. «З рідкісноземельними металами все врегульовано, і це для всього світу… Це всесвітня ситуація, а не американська. Бар'єрів з боку Китаю більше немає», – запевнив Трамп.

Президент США також повідомив, що під час перемовин з главою КНР обговорював врегулювання російсько-українського конфлікту. «Ми довго обговорювали цю тему», – зазначив Трамп. За його словами, він і китайський лідер домовилися «працювати щодо України разом» та «спробувати досягти результатів». Інших подробиць Дональд Трамп не навів.