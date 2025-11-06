Південноафриканці, які воюють в Україні, потрапили у пастку на Донбасі.

Про це заявив президент ПАР Рамафоса, не уточнивши, на якому боці воюють його співвітчизники.

 

 

Уряд Південної Африки заявив, що отримав сигнали лиха від 17 громадян країни, які опинилися у складі формувань найманців, що беруть участь у війні Росії з Україною. Усі вони — чоловіки віком від 20 до 39 років, які зараз перебувають у важких умовах на Донбасі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. При цьому в заяві влади не уточнюється, на чиєму боці воюють південноафриканці.

 

Президент ПАР Сиріл Рамафоса (Cyril Ramaphosa) доручив своїм структурам провести розслідування та встановити, за яких обставин ці молоді люди були завербовані. На думку влади, їх могли заманити обіцянками високих заробітків.

 

Згідно з південноафриканським законодавством, участь у бойових діях на боці інших держав заборонено, якщо тільки це не санкціоновано самим урядом.

 

Речник офісу Рамафоси Вінсент Маґвенья (Vincent Magwenya) повідомив, що влада використовує дипломатичні канали, щоб повернути громадян ПАР додому. «Президент Рамафоса та уряд Південної Африки рішуче засуджують експлуатацію вразливої ​​молоді особами, пов'язаними з іноземними військовими структурами», – заявив Маґвенья.

06.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25 | | Штука
Захисник Істин
Богдан СМОЛЯК
Книжка покликаного вигранювати «змістоформи нового всесвіту» Миколи Істина, якщо не вся його поетична творчість, явлена і перейнята великою авторською потребою захисту, оборони феномену вербальної поетичності.
05.11.25 | | Штука
Творити державу, яка не потребує «запасної версії»
Кароліс Каупініс
Тільки моральний та освітній рух може створити державу, якій більше не потрібна буде «запасна» версія, щоб країна не стала здобиччю популістів
04.11.25 | | Дискурси
Меса миру
Дзвенислава Саф’ян
Капела створила цілісний проєкт, у якому драматургія молитви від камерного, притишеного початку, прохання, — переходить до загального, могутнього єднання у світлі. Нехай у спільній молитві ця «меса миру» поширюється Європою.
03.11.25 | | Штука
Задивлений у перелітну мить
Андрій Содомора
Перенесена на папір мить перестає бути перелітною – коли її ловець задивлений у її глибини; коли моменти життя стають вічністю, яку носимо в душі
03.11.25 | | Дискурси
Гвинтівка обер’єфрейтора Генріха Белля
Сергій ГЕРМАН
Генріх Белль, нобелівський лауреат з літератури, провів у війську всю Другу світову. І примудрився не вистрілити у бік ворога жодного разу
02.11.25 | | Дискурси
Сад Василя Махна
Анастасія Ганченко
Категорія саду як онтологічна метафора та образ відсутності як форми присутності в оповіданні «Поетичний сад Арсена П.»
01.11.25 | | Штука
(Не)дитяча війна
Юлія Баір
Українським письменникам варто було б зосередитися на дитячих історіях про нашу актуальну війну. Діти швидше пізнають та, ймовірно, відчують і запам’ятають правду
01.11.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.