Південноафриканці, які воюють в Україні, потрапили у пастку на Донбасі.

Про це заявив президент ПАР Рамафоса, не уточнивши, на якому боці воюють його співвітчизники.

Уряд Південної Африки заявив, що отримав сигнали лиха від 17 громадян країни, які опинилися у складі формувань найманців, що беруть участь у війні Росії з Україною. Усі вони — чоловіки віком від 20 до 39 років, які зараз перебувають у важких умовах на Донбасі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. При цьому в заяві влади не уточнюється, на чиєму боці воюють південноафриканці.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса (Cyril Ramaphosa) доручив своїм структурам провести розслідування та встановити, за яких обставин ці молоді люди були завербовані. На думку влади, їх могли заманити обіцянками високих заробітків.

Згідно з південноафриканським законодавством, участь у бойових діях на боці інших держав заборонено, якщо тільки це не санкціоновано самим урядом.

Речник офісу Рамафоси Вінсент Маґвенья (Vincent Magwenya) повідомив, що влада використовує дипломатичні канали, щоб повернути громадян ПАР додому. «Президент Рамафоса та уряд Південної Африки рішуче засуджують експлуатацію вразливої ​​молоді особами, пов'язаними з іноземними військовими структурами», – заявив Маґвенья.