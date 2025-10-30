Міністр оборони Бельгії пригрозив «зрівняти Москву зі землею».

Такою на думку Тео Франкена буде відповідь НАТО на ракетний удар по Брюсселю.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен (Theo Francken) виступив з рішучою заявою на захист Північноатлантичного Альянсу, заявивши, що НАТО зруйнує Москву, якщо Росія завдасть ракетного удару по Брюсселю. Ця заява міністра пролунала в розгорнутому інтерв'ю для газети De Morgen, в якому він торкнувся низки актуальних стратегічних питань, включно з російсько-українською війною, станом європейської оборони, гібридною війною Росії та ядерним стримуванням.

Журналіст запитав у міністра, чи не побоюється він, що диктатор Росії Володимир Путін може завдати ракетного удару по Брюсселю. «Ні, тому що тоді він (Путін – ред.) завдасть удару по серцю НАТО. Після цього ми зрівняємо Москву зі землею», — заявив Франкен.

Глава бельгійського військового відомства також висловив думку, що у разі нападу на одну з країн НАТО президент США Дональд Трамп дотримуватиметься статті 5 Договору Альянсу про колективну оборону. «Звичайно, він дотримуватиметься», – запевнив міністр. Він висловив думку, що в Європі існує «величезне упередження проти американського уряду». Але попри це Франкен не бачить підстав, щоб Трамп мав би знехтувати обов’язком захисту союзників.

Водночас бельгійській міністр переконаний, що Путін не наважиться прямо вдарити по країнах НАТО. «Я більше схильний розглядати сценарії “сірої зони“: маленькі зелені чоловічки налаштовують російськомовну меншість Естонії проти “нацистського режиму“. Не встигнеш озирнутися, як вони анексують частину Естонії», – застеріг міністр.

Заяви Франкена прокоментувало посольство Росії у Бельгії. Воно назвало їх «зухвалими й безвідповідальними».