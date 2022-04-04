40-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:31 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що проти Росії слід запровадити додаткові санкції після масакри в Бучі. "Є чіткі ознаки, що це воєнний злочин", – заявив Макрон. З його слів, санкції мусять вдарити по торгівлі Росією газом і вугіллям, передає Reuters.

11:17 Польща, Латвія, Литва та Естонія дали попередню згоду на зупинення будь-якого автомобільного сполучення із Росією та Білоруссю. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. З його слів, остаточне рішення мають прийняти упродовж двох-трьох діб. "У разі прийняття позитивного рішення кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті", – прокоментував він.

10:15 Під час обстрілу в Тернополі зазнав руйнувань стратегічний об'єкт. Про це повідомив на брифінґу голова обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Труш. "Осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз непридатний для використання. Місце і назву я не уточнюватиму", – заявив Труш. Жертв немає. "Ми розуміли, що таке може трапитися, тож попередньо вжили превентивних заходів. Тому немає загиблих", – сказав чиновник.

10:08 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 18 300 осіб, танків – 647 од., бойових броньованих машин – 1844 од., артилерійських систем – 330 од., РСЗВ – 107 од., засобів ППО – 54 од., літаків – 147 од., гелікоптерів – 134 од., автомобільної техніки – 1273 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 3 од., бойових броньованих машин ‒ 14 од., артилерійських систем – 5 од., автомобільної техніки – 16 од., літаків – 3 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

53,9% танків (з них 4,2% за минулий тиждень),

63,6% бойових броньованих машин (з них 4,6% за минулий тиждень),

20,6% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

44,5% літаків (з них 6,1% за минулий тиждень),

55,8% гелікоптерів (з них 2,1% за минулий тиждень).

09:19 Голова Донецької ОДА Павло Кириленко закликав мешканців області покинути регіон. "Велика ймовірність, що ситуація ускладнюватиметься. Це очевидно. У такому випадку одним із важелів маніпуляцій і досягнення результатів для ворога буде населення. Тому населенню треба виїжджати, щоби не дати цей важіль окупанту. І захисникам Донеччини буде набагато легше бити ворога", – заявив Кириленко.

08:34 Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що страти від початку входили у плани російської агресії проти України. "Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими і спецслужбами", – зазначив Мур. З його слів, повідомлення з деокупованих районів викликають жах і заціпеніння.

"Геноцид", "Гірші, ніж ІДІЛ", "Жах у Бучі", – передовиці британської преси. Колаж – The Guardian

08:11 Миколаїв обстріляли ракетами. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян не публікувати фотографій до того моменту, як це зроблять офіційні служби.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 40-ої доби війни:

Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України.

Військово-політичним керівництвом російської федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих “трофеїв”, тобто грабежу і мародерства.

Командування збройних сил російської федерації розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Зенітно-ракетними військами Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі Повітряних сил Збройних Сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

07:49 На церемонії музичної премії "Ґреммі" показали відеозвернення Президента України Володимира Зеленського. "Що є протилежним до музики? Тиша зруйнованих міст та вбитих людей... Наша земля бореться з Росією, котра приносить жахливу тишу своїми бомбами. Мертву тишу. Наповніть тишу своєю музикою, щоби розповісти нашу історію", – закликав Зеленський. Після того Джон Ледженд виконав пісню Free – до номера приєдналися українська співачка Міка Ньютон, музикантка Сюзанна Іглідана та поетеса Люба Якимчук.

07:13 Одеса зазнала ракетного удару вночі.

01:57 Британська розвідка гадає, що ключовою ціллю російського вторгнення тепер є Маріуполь. Захоплення міста забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму. У Британії додали, що українські сили продовжують чинити спротив і зберігають контроль у центральних районах Маріуполя.

01:36 Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому як людині важко говорити про якийсь мир із Росією. "Враховуючи тисячі загиблих, мене як людину [досягнення миру з РФ] не влаштовує... Але як Президент я повинен сказати, що іншого шляху, як діалог, немає", – сказав Президент у інтерв’ю CBS. "У мене як у Президента України не може просто бути людської позиції щодо президента Владіміра Путіна і щодо діалогу з РФ. Я повинен відстоювати інтереси своєї держави. І тому, повірте мені, складно загалом говорити про те, як після того звірства, що вони зробили, як ми взагалі можемо вести з Росією будь-які перемовини... Це складно, якщо говорити на людському рівні. Але як Президент я повинен це зробити", – цитує "Укрінформ".

01:12 Росіяни виходять зі Сумщини, заявив голова обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 40-ої доби війни:

Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.

На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велику Новосілку.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.

Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

00:35 Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що компроміси з Росією неможливі – він закликав "комунікувати" із РФ зброєю. "Злочинців слід називати злочинцями, судити їх і саджати. Кадри з Бучі розвінчують ілюзії про те, що нам слід будь-що шукати компромісів. Захисники України потребують трьох речей – зброї, зброї і ще більше зброї", – написав Дуда у twitter.

00:12 У понеділок вранці відновлюють сполучення між Черніговом і Києвом трасою через селище Гончарівське. Основний маршрут унеможливлено через підрив мосту біля самого міста. Проїзд відкриють для місцевих жителів, а також для гуманітарних вантажів.