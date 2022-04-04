Штайнмаєр нарешті визнав, що помилився в оцінці Путіна.

Президент Німеччини запевнив, що з Росією під керівництвом Путіна «не може бути повернення до довоєнного статус-кво».

Після різкої критики з боку амбасадора України Андрія Мельника президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки у своїх відносинах з російським колегою Володимиром Путіним і загалом у своїй політиці щодо Росії.

«Моя оцінка полягала в тому, що Володимир Путін не захоче розплачуватись повним економічним, політичним та моральним розоренням своєї країни за своє імперське божевілля. Як й інші, я помилявся», – заявив Штайнмаєр у коментарі для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Серед своїх помилок німецький президент назвав передовсім підтримку російсько-німецького газогону «Північний потік-2», який ще зовсім недавно він називав «мостом» у відносинах між двома країнами. «Моє чіпляння за "Північний потік-2", очевидно, було помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила і щодо яких нас застерігали наші партнери», – зазначив Штайнмаєр.

Він визнав, що Німеччині не вдалося «створити спільний європейський будинок, до якого входила б і Росія». «Ми зазнали невдачі, коли спробували долучити Росію до загальної архітектури безпеки», – сказав президент ФРН.

Відповідаючи на запитання про відповідальність за аґресивну війну Росії проти України, Штайнмаєр заявив, що вся провина лежить на Путіні. «Ми не маємо брати її на себе, але це не означає також, що ми не повинні переглядати деякі речі, в яких самі припустилися помилок», – зауважив він. Німецький президент висловив переконання, що з Росією під керівництвом Путіна «не може бути повернення до довоєнного статус-кво».

Захищаючись від закидів Андрія Мельника, що йому, мовляв, байдужа Україна, Штайнмайєр запевнив: «Я дуже співчуваю народу України. З початку 2014 року жодна інша країна не була такою важливою для всієї моєї роботи».