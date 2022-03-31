36-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:52 Галицький суд Львова узяв під арешт блоґера Гліба Ляшенка, якого підозрюють у державній зраді. Як повідомили у СБУ, Ляшенко діяв на шкоду національним інтересам України і підтримував злочинні дії країни-агресора. Блоґер заявляв, що в російській аґресії винна Україна, котра недослухалася до Росії впродовж восьми років, і відповідальність за кожного вбитого українця покладав на Зеленського.

13:16 У містечку Гола Пристань на Херсонщині люди вийшли на акцію протесту проти окупації. Мешканці вимагають, аби російські солдати звільнили повернули міського голову Олександра Бабича, повідомляє "Суспільне".

12:33 Підрозділи територіальної оборони Збройних Сил України знищили на Київщині п'ять одиниць ворожої техніки. У Міноборони натякнули, що атака відбулася під час відходу військ РФ – принаймні, у дописі йдеться про те, що вояки РФ "більше не захочуть повертатися додому".

12:08 Народна депутатка Ольга Стефанишина ("Голос") втратила на війні свого чоловіка Богдана. Вона повідомила, що любий загинув біля Чернігова, коли рятував людей.

11:56 У речах росіян, ліквідованих у ході війни проти України, виявляють прикраси і гроші, награбовані в українських оселях.

11:22 До лікарні у Кураховому привезли 11 людей, які отримали поранення внаслідок обстрілу фосфорними боєприпасами; четверо із них – діти. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. З його слів, росіяни застосували ці набої у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці.

11:09 72% громадян США довіряють Президенту України Володимиру Зеленському у питаннях міжнародної політики, згідно з даними опитування Pew Research Center. При тім Джо Байдену довіряє 48%.

10:51 Частина контрактників із Південній Осетії відмовилися брати участь у бойових діях в Україні і повернулися домів. Колишній самопроголошений президент невизнаного територіального утворення на півночі Грузії Едуард Кокойти заявив, що причиною відмови було неналежне забезпечення осетинців і попросив не осуджувати відступників.

10:25 Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила згоду надати безпекові ґарантії Україні. Водночас наголосила: коли Росія говорить про ґарантії, то має на увазі зовсім інше, ніж те, про що йдеться українській стороні. Владімір Путін прагне мати вето щодо безпекових інтересів України. "Але це неприпустимо. Україна є вільною державою і має залишитися вільною надалі", – заявила Бербок в інтерв'ю ARD.

10:08 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 500 осіб, танків – 614 од., бойових броньованих машин – 1735 од., артилерійських систем – 311 од., РСЗВ – 96 од., засобів ППО – 54 од., літаків – 135 од., гелікоптерів – 131 од., автомобільної техніки – 1201 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 75 од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83. Спеціальна техніка – 22. Пускові установки ОТРК/ТРК – 4. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 9 од., бойових броньованих машин ‒ 12 од., артилерійських систем – 6 од., автомобільної техніки – 17 од., літаків – 4 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 од., цистерн із ПММ – 2 од., спецтехніки – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

51,2% танків (з них 4,4% за минулий тиждень),

59,8% бойових броньованих машин (з них 3,8% за минулий тиждень),

19,4% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

40,9% літаків (з них 6,1% за минулий тиждень),

54,6% гелікоптерів (з них 2,5% за минулий тиждень).

09:54 Росія начебто дала згоду на проїзд гуманітарної колони у керунку Маріуполя. "Вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного хреста про те, що РФ підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в Маріуполь з транзитом через Бердянськ", – повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук. До того ж, погоджено два гуманітарні коридори – з Мелітополя та з Енергодара.

08:46 У Сіверськодонецьку внаслідок російських обстрілів загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище. "Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Остаточна кількість жертв ще встановлюється", – повідомив голова обласної військово-цивільної адиміністрації Сергій Гайдай.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 36-ої доби війни:

Керівництвом російської федерації розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. За наявною інформацією, на території рф здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України. Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників федеральної служби безпеки російської федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу російської федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої “роз’яснювальної роботи” з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами. Морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ до участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення. За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи. У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-й окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби. На території республіки білорусь зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил російської федерації, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєнні та техніці угруповань, що діють на території України. На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними Силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки. Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 5 ворожих атак. Наші воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей - 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

07:12 Переговори української та російської делегацій в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, поінформував представник української делеґації Давид Арахамія. "За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн", – додав він.

07:00 Російські війська почали залишати територію Чорнобильської АЕС, повідомили в Пентагоні: "Чорнобиль - це одне з тих місць, де вони починають переміщати частину своїх військ - йдуть із Чорнобиля до Білорусі"

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 36-ої доби війни:

Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування “Калибр”. У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу “Калибр” на фрегаті “Адмирал Макаров”. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні. За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів. Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої “херсонської народної республіки”). На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець республіки білорусь зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації, які, ймовірно, були виведені з території України. На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. В найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ. На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь. Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав. В Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська. На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки. За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме: командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований.

00:14 Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів у середу активний дипломатичний день. Три стабільних пріорітети: зброя для України, нові санкції проти Росії, фінансова підтримка для нашої держави. Зокрема, Зеленський зацитував свій аргумент із розмови з Джо Байденом: "Якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент. Танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія".

00:02 Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив про те, що він підтримує надання Україні систем протиповітряної оборони С-300. "Я підтримую це, адже це те обладнання, котрого найбільше потребує Україна", – сказав Янша в інтерв'ю CNN.