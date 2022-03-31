Суд арештував підозрюваного у державній зраді блогера Гліба Ляшенка.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід українському блогеру Глібу Ляшенку, якого підозрюють у державній зраді. Він сидітиме під вартою з правом внесення застави у 4 мільйони гривень.

 

 

"Діяв на шкоду національним інтересам України. Слідчі СБУ зібрали великий масив інформації щодо протиправної діяльності зловмисника. Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. 

 

Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдоексперт умисно посягав на суверенітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на сході України.

 

Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій російської федерації щодо України.

 

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

 

Триває слідство. Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн", – ідеться у повідомленні Львівського управління СБУ.

 

33-річний блогер та політичний коментатор Гліб Ляшенко родом з міста Енергодар, проживав у Києві. За даними «Детектор Медіа», Гліб Ляшенко заявляв, що в російській агресії винна Україна: «8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс [...] Украина 8 лет отказывалась. И вот результат». Він натякав, що у війни є серйозніші причини, ніж просто бажання Росії загарбати території та вбити мільйони українців. Пропонував Україні капітулювати, бо іншого виходу немає, а також покладав відповідальність за кожного вбитого росіянами українця на Зеленського.


 

31.03.2022

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