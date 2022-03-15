Двадцятий день війни в Україні

14:04 На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом із ворожими екіпажами.

13:56 Переговори української та російської делегацій відновилися, повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в коментарі "УП".

13:10 Нинішня комендантська година у Києві триватиме 35 годин: з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня, повідомив міський голова Віталій Кличко і попросив підготуватися до цього.

13:05 Президент України Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм, котрий передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами. Про це повідомив віцеспікер ВР Олександр Корнієнко в етері національного телемаратону. Верховна Рада ухвалила законопроєкти №5143 та №5144 3 березня.

Згідно з законопроєктом №5144, до Кримінального кодексу додають статтю 111-1 "Колабораційна діяльність", що передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах. За це каратимуть ув'язненням терміном на 15 років. Також передбачається обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування. Закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це також стосується юридичних осіб. Особам, що були засуджені за колабораціонізм, забороняється бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост Президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо, нагадує УНІАН.

12:28 Європейська Унія схвалила четвертий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, це заборона на постачання до РФ предметів розкоші. Компаніям ЄУ заборонять експортувати до Росії предмети розкоші вартістю понад 300 євро, в тім числі ювелірні вироби. Експорт автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро також буде заборонено. Санкції передбачають припинення імпорту до Євроунії російських сталі, заліза та виробів із них. Ця заборона торкнеться продукції на суму 3,3 млрд євро. Ще один елемент рестрикцій – заборона на нові інвестиції в російську енергетику, постачання технологій чи устаткування, навіть надання послуг для розвідки, видобутку чи переробки енергоносіїв. Заборона також стосуватиметься надання будь-яким російським особам або компаніям послуг, що стосуються кредитних рейтингів. Євроунія також вирішила позбавити Росію статусу "країни найбільшого сприяння" у торгівлі, що відкриває можливості для запровадження каральних тарифів на російські товари або повної заборони імпорту.

Приблизно за 10 днів – це моя оцінка – і за умови, що ми, Захід, не лише продовжимо, а й посилимо постачання для українських сил, щоб вони знищували російську артилерію, армію та відбивали ракетні удари. За умови, що ми це зробимо, через 10 днів росіяни пройдуть точку неповернення, коли вони не зможуть вести активні бойові дії у цій війні. Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач сухопутних сил США в Європі MSNBC

12:05 Окремий загін спеціального призначення Національної гвардії "Азов" опублікував свіжі фотографії зі знищеною технікою Росії, а також повідомив про ліквідацію генерал-майора противника (на знимці видно погони із великою зіркою).

11:55 У Чулаківці, Голопристанський район Херсонщини, люди виїхали на роботу в поле із синьо-жовтими прапорами. Росіяни заблокували сільського голову в сільраді, він записав звернення не коритися.

11:43 Понад половина українців вважає, що Росія своєю війною прагне знищити весь народ України. Згідно з даними дослідження групи "Рейтинг", 56% респондентів певні, що головна мета – повна ліквідація нації. Половина гадає, що ціль нападу – окупація України, приєднання до РФ. Іще 17% певні, що РФ має на меті змінити політичний курс України, а 15% – запобігти розміщенню баз НАТО, 10% бачать метою знищення військової інфраструктури, 5% – провокування НАТО на війну, 2% – захист російськомовних.

11:26 Оновлена інформація з Рівненщини: внаслідок удару російської армії по телевежі в селі Антопіль загинуло 19 людей. Розбір завалів триває, число жертв може зрости, повідомив голова Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль.

11:02 Вночі російські сили атакували аеропорт у Дніпрі. Як поінформував голова тамтешньої ОВА Валентин Різниченко, ракетні удари зруйнували злітно-посадкову смугу і пошкодили термінал.

10:39 Міністр закордонних справ Польщі, теперішній голова ОБСЄ Збіґнєв Рау порівняв удари Росії по мирних мешканцях України із державним тероризмом. Він додав, що російські війська застосовують зброю, заборонену міжнародними угодами. "Це сумно, ганебно і рівносильно державному тероризму. Школи, лікарні та дитячі садки навмисно піддають нападу із застосуванням зброї, забороненої на міжнародному рівні", – заявив Рау.

10:10 Прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії зустрінуться з президентом України Зеленським у Києві, повідомив уряд Польщі. Разом з польським прем’єр-міністром Матеушом Моравецьким буде віцепрем’єр-міністр, голова комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський. Поїздка організована за погодження з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Заплановані зустрічі з керівником уряду України Денисем Шмигалем і Президентом України Володимиром Зеленським. Метою візиту є підтвердження однозначної підтримки всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України і представлення широкого пакету підтримки українській державі та суспільству.

09:43 Вночі російська армія здійснила декілька обстрілів по житлових масивах Києва. Загинуло двоє людей, одну особу поранено; рятувальні роботи тривають. "Сьогодні зранку, починаючи з 04:22 і до 05:51, внаслідок ворожих обстрілів сталося влучання боєприпасів у два багатоповерхових житлових будинки у Святошинському районі, один приватний будинок в районі Осокорки та ще один багатоповерховий будинок у Подільському районі! Наразі точно відомо про двох загиблих, 35 врятовано, один у лікарні", – повідомила прессекретар ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

09:30 Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що орієнтовні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 13 500 осіб, танків ‒ 404 од., бойових броньованих машин ‒ 1279 од., артилерійських систем – 150 од., РСЗВ – 64 од., засобів ППО – 36 од., літаків – 81 од., гелікоптерів – 95 од., автомобільної техніки – 640 од., кораблів /катерів – 3 од., цистерн з ПММ – 60 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Порівнюючи зі вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – 1,5 тис., танків ‒ 15 од., бойових броньованих машин ‒ 30 од., засобів ППО – 2 од., автомобільної техніки – 23 од., літаків – 4 од., гелікоптерів – 5 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 од.

08:13 Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження терміну дії воєнного стану в Україні ще на 30 діб, до 26 березня.

07:00 Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 15.03.2022 щодо російського вторгнення:

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройними Силами України завдаються нищівні удари по угрупованнях військ та тиловій інфраструктурі окупантів. За добу угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога. Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції, значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів. Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Також загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери. Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізовані мешканці з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області направляються для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України. Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили. Артилерія й авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки. Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ої окремої бригади морської піхоти та 11-ої окремої десантно-штурмової бригади. В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

06:30 Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила вже 900 ракет по Україні, повідомив Пентагон.

06:15 Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок податкової реформи в Україні в умовах війни. "Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга групи ФОПів, ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо можете – сплачуйте. Не можете – нема питань", – пояснив Зеленський. "Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону", – розповів Президент. Він додав, що це "лише початкові два кроки нашої податкової реформи".

За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві і багатолітні війни в Чечні. Заради чого?.. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатись. Але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Володимир Зеленський, звернення у понеділок увечері

04:00 Повітряні сили ЗCУ збили російський безпілотник типу "Форпост", який літав над Яворівським полігоном, порушив кордон з Польщею і потім знову повернувся на українську територію, – повідомили в командуванні Повітряних сил.