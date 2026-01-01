Львів передає Одесі 10 низькопідлогових автобусів.

Сьогодні, 1 січня, за рішенням Львівської міської ради до Одеси вирушають 10 низькопідлогових автобусів марки Solaris. Мешканці Одеси користуватимуться цим транспортом на період складної ситуації з електропостачанням, яка виникла через систематичні обстріли міста ворогом.

«Ми розуміємо, що ситуація складна: б’ють по підстанціях. Електротранспорт не працює, місто не може вплинути на енергетичну ситуацію, але може допомогти практично. Тому десять львівських автобусів завтра будуть в Одесі», – повідомив міський голова Андрій Садовий 31 грудня.

Через ворожі обстріли в Одесі періодично відсутня електроенергія, що ускладнює стабільну роботу електротранспорту. Задля збереження міської стабільності Львів планує передати автобуси до кінця дня 1 січня.

«Звичайно, що певні труднощі з графіками будуть і в нас, у Львові, але сьогодні треба допомагати одеситам, тому що там складна ситуація. Зараз водії та механіки готуються, і завтра вони зустрінуть Новий рік в Одесі», – розповів Андрій Садовий.

Передача автобусів – це жест солідарності між українськими громадами та конкретна допомога місту, яке щодня зазнає атак, але продовжує жити й працювати.



