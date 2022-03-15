ЗСУ збили ворожий безпілотник, який оглядав Яворівський полігон.

Повітряні сили ЗCУ збили російський безпілотник типу "Форпост", який літав над Яворівським полігоном, порушив кордон із Польщею і потім знову повернувся на українську територію, – повідомили у командуванні Повітряних сил.

Так виглядає безпілотник "Форпост"

«Радіолокаційними засобами Повітряних сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост". Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають», – йдеться в повідомленні.

Яворівський полігон зазнав ракетного удару в неділю, 13 березня. Було випущено понад 30 ракет, з яких 8 досягли цілі. Внаслідок обстрілу загинуло 35 людей, 134 поранено.