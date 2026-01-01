Впродовж минулого року повітряну тривогу в областях Галичини оголошували щотретього дня.

2025 рік став для України роком постійного сигналу небезпеки. За офіційними підрахунками, повітряна тривога в країні лунала щонайменше 19 033 рази. Це — суха статистика, за якою стоїть щоденне життя мільйонів людей.

Упродовж року по території України було застосовано:

- понад 60 000 керованих авіабомб;

- близько 2 400 ракет різних типів;

- понад 100 000 ударних дронів.

Щотижня над країною фіксували тисячі повітряних цілей, що системно знищували цивільну, житлову та енергетичну інфраструктуру.

Статистика оголошення повітряної тривоги у 2025 році по областях.

Найбільше сигналів оглошення повітряної тривоги лунало в Харківській області — 2020. У Києві - 794 повітряні тривоги за рік, а це означає, що алярм в столиці нашої країни оголошувався двічі, а інколи й тричі за добу.

У "спокійних" областях Галичини статистика за 2025 рік така:

- Львівська область — 140 повітряних тривог

- Івано-Франківська область — 133 повітряні тривоги

- Тернопільська область — 152 повітряні тривоги.

Це означає, що сигнал тривоги лунав у нашому тилу щонайменше кожного третього дня.