Впродовж минулого року повітряну тривогу в областях Галичини оголошували щотретього дня.

 

2025 рік став для України роком постійного сигналу небезпеки. За офіційними підрахунками, повітряна тривога в країні лунала щонайменше 19 033 рази. Це — суха статистика, за якою стоїть щоденне життя мільйонів людей. 

 

Упродовж року по території України було застосовано:

 

- понад 60 000 керованих авіабомб;

 

- близько 2 400 ракет різних типів;

 

- понад 100 000 ударних дронів.

 

Щотижня над країною фіксували тисячі повітряних цілей, що системно знищували цивільну, житлову та енергетичну інфраструктуру.

 

Статистика оголошення повітряної тривоги у 2025 році по областях.

 

Найбільше сигналів оглошення повітряної тривоги лунало в Харківській області — 2020. У Києві - 794 повітряні тривоги за рік, а це означає, що алярм в столиці нашої країни оголошувався двічі, а інколи й тричі за добу.

 

У "спокійних" областях Галичини статистика за 2025 рік така:

 

- Львівська область — 140 повітряних тривог

 

- Івано-Франківська область — 133 повітряні тривоги

 

- Тернопільська область — 152 повітряні тривоги.

 

Це означає, що сигнал тривоги лунав у нашому тилу щонайменше кожного третього дня.

 

01.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Отець Мелетій Лончина
Марія Гром
Передусім о. Лончина був покірний співець Божої слави – один із перших і найкращих наших популярних церковних композиторів...
27.12.25 | | Минуле
Справжні швондери
Юрій Винничук
Оберігаючи німб улюбленого письменника, про антисемітизм Міхаіла Булгакова булгаковісти та булгаковєди воліли не писати. А даремно...
27.12.25 | | Дискурси
На Різдво неможливо запізнитися
Тарас Прохасько
Який же це неймовірний хід. Той, що все створив, на якийсь час ступає на рівень сотвореного. Народжується так, що передбачає вмирання...
26.12.25 | | Дискурси
Сучасна драматургія в прифронтових містах
Валентина Тужина
Марафон читань актуальних п’єс у театрах прифронтових міст відбувся в рамках проєкту «Драматургія змін: театральна мережа для суспільного діалогу», ініційованого харківським Театром на Жуках.
25.12.25 | | Штука
Віра діточа різдвяна
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Дєкувати Богу сїтенькому, шо помиг мирно цих сєт рєздвєних дочекати, та й просити, ‘би Бог помиг в мирности ці сєта видсїткувати та й нарик діждати.
24.12.25 | | Дискурси
Різдво надії
Олена Роман
Нюрнберг як образ надії, що світ здатен провести межу, яка зупинить насильство, – надія перестає бути ілюзією і стає практикою, що через суд поверне реальності моральний порядок.
23.12.25 | | Дискурси
Підсумки ювілейного року Львівської опери
2025 рік видався насиченим для театру, втім не менш насиченими є плани на наступний рік: поновлення в репертуарі опер «Набукко» Дж. Верді та балету «Кармен» Ж. Бізе, премʼєра нової постановки опери «Фауст» Ш. Гуно, книжкові видання про історію театру та чимало іншого.
23.12.25 | | Штука
«Вже після свят»
Юрко ТИМЧУК
Ідіому, винесену в заголовок, співвітчизники вважають суто українською. Виявилося – ні, європейці з американцями також частково впали в анабіоз. Огляд подій тижня.
23.12.25 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.