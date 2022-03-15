ЄУ схвалила четвертий пакет санкцій проти Росії.

Рестрикції спрямовані передовсім на енергетичний, сталеливарний та оборонний сектори.

 

 

Європейська Унія офіційно схвалила у вівторок, 15 березня, новий, вже четвертий, пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Вони набудуть чинності після публікації в офіційному журналі ЄУ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію пресслужби Ради Євроунії.

 

До четвертого пакета санкцій увійшли нові обмеження на торгівлю з Росією. Зокрема, це заборона на постачання до РФ предметів розкоші. Компаніям ЄУ заборонять експортувати до Росії предмети розкоші вартістю понад 300 євро, включно з ювелірними виробами. Експорт автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро також буде заборонено.

 

Також санкції передбачають припинення імпорту до Євроунії російських сталі, заліза та виробів із них. Ця заборона торкнеться продукції на суму 3,3 млрд євро.

 

Ще один елемент рестрикцій – заборона на нові інвестиції в російську енергетику, постачання технологій чи устаткування і навіть надання послуг для розвідки, видобутку чи переробки енергоносіїв. Ці заходи болісно вдарять по російських нафтових компаніях «Роснефть», «Транснефть» і «Газпромнефть»,

 

Заборона також стосуватиметься надання будь-яким російським особам або компаніям послуг, що стосуються кредитних рейтингів.

 

Євроунія також вирішила позбавити Росію статусу «країни найбільшого сприяння» у торгівлі, що відкриває можливості для запровадження каральних тарифів на російські товари або повної заборони імпорту.

 

Окрім цього, Євроунія знову розширить список персональних санкцій проти олігархів, лобістів та пропагандистів Кремля. До переліку додадуть і ключові компанії авіаційного, оборонного, суднобудівного та машинобудівного секторів. Конкретні імена та назви стануть відомими після публікації рішення в Офіційному журналі ЄУ. До запровадження четвертого пакета у списку санкцій вже були 862 фізичні та 53 юридичні особи.

15.03.2022

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