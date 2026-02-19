У Львові засвітять промені пам'яті над п'ятьма полями почесних поховань.

Уже традиційно напередодні річниці повномасштабного вторгнення у Львові в небо засвітять промені пам’яті. Цього разу над п’ятьма полями почесних поховань. Про це повідомили у Львівській міській раді.

На полях почесних поховань також відбудуться спільна молитва та покладання лампадок.

Час появи променів у понеділок, 23 лютого,

над Личаківським кладовищем:

18:30 – Поле №76 (вул. А. Вахнянина)

19:00 – Поле №67 (вул. І. Мечникова)

19:15 – Поле №86а (вул. І. Мечникова)

20:00 – Поле №87 (вул. Пасічна)

над Голосківським кладовищем:

19:00 – Поле №34-В (вул. І. Миколайчука)

"Четвертий рік великої війни – це четвертий рік нашого спільного болю, – каже міський голова Львова Андрій Садовий. – На жаль, полів почесних поховань більшає. Але разом із ними зростає і наша відповідальність – пам’ятати кожне ім’я, підтримувати кожну родину, не дозволити звикнути до втрат. Ми запалюємо ці промені, щоб сказати родинам: ви не самі. Місто з вами. Львів пам’ятає кожного свого Героя і Героїню. І ця пам’ять – назавжди".