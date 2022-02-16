Британія у Львові відкриє консульський офіс.

У вівторок, 15 лютого, про відкриття у Львові свого консульського офісу оголосила Великобританія. В дипломатичній установі можна буде отримувати документи та консульську підтримку, зазначають на сайті Міністерства закордонних справ Об'єднаного Королівства.

Щоб отримати послуги в консульському офісі у Львові, потрібно буде попередньо записатися.

Також МЗС Британії наголосило, що потенційна збройна агресія Росії проти України "серйозно вплине на спроможність посольства у Києві та офісу у Львові надавати консульську підтримку" і британцям у такому разі "не варто очікувати підвищеної консульської підтримки чи допомоги з евакуацією".

Ще 11 лютого ця країна, як і низка інших, закликала своїх громадян негайно покинути Україну комерційними рейсами, через загрозу збройної агресії РФ. Також Британія оголосила про відкликання військових інструкторів. Наразі посол Британії Мелінда Сіммонс з основною командою дипломатичної установи залишається у Києві.

Нагадаємо, від неділі про перенесення своїх посольств до Львова оголосили США, Австралія, Ізраїль і Канада. Німеччина ж перенесе сюдиконсульство з Дніпра.