Британія у Львові відкриє консульський офіс.

У вівторок, 15 лютого, про відкриття у Львові свого консульського офісу оголосила Великобританія. В дипломатичній установі можна буде отримувати документи та консульську підтримку, зазначають на сайті Міністерства закордонних справ Об'єднаного Королівства.

 

Щоб отримати послуги в консульському офісі у Львові, потрібно буде попередньо записатися.

 

Також МЗС Британії наголосило, що потенційна збройна агресія Росії проти України "серйозно вплине на спроможність посольства у Києві та офісу у Львові надавати консульську підтримку" і британцям у такому разі "не варто очікувати підвищеної консульської підтримки чи допомоги з евакуацією". 

 

 

Ще 11 лютого ця країна, як і низка інших, закликала своїх громадян негайно покинути Україну комерційними рейсами, через загрозу збройної агресії РФ. Також Британія оголосила про відкликання військових інструкторів. Наразі посол Британії Мелінда Сіммонс з основною командою дипломатичної установи залишається у Києві.  

 

Нагадаємо, від неділі про перенесення своїх посольств до Львова оголосили США, Австралія, Ізраїль і Канада. Німеччина ж перенесе сюдиконсульство з Дніпра.

15.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
«Одержима»: 30 років до прем’єри
Мирослав Волинський
У Києві в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. Чайковського відбудеться другий прем’єрний показ опери «Одержима» композитора Мирослава Волинського за однойменною драмою Лесі Українки.
15.02.22 | | Штука
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22 | | Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22 | | Штука
Валентинка собі
Юлія Баір
Моє покоління було природно спраглим дуже малозрозумілого почуття закоханості й ще менш збагненних вимірів і форм її проявів, коли на нас звалилося зненацька це модне яскраве свято — День Валентина
14.02.22 | | Україна
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22 | | Штука
100 років видатному квантовому експерименту
Давид Кастельвеккі
Століття тому науковці Отто Штерн і Вальтер Ґерлах відкрили спін електрона. Поступово вчені збагнули, що властивості квантових систем неможливо пояснити за аналогією з властивостями планет та зірок.
13.02.22 | | Наука
Просто Gogol
Василь МАХНО
Мабуть, у часи найвищої небезпеки з боку Росії Гоголь буде найкращим, на жаль, прикладом нашого національного роздвоєння, з яким він не впорався, бо не міг. А ми можемо.
12.02.22 | | Дискурси
“Яром-долиною...”: небезпеки свободи
Олеся Ісаюк
Вражає вчасність появи цього тексту — у 1991 році. Саме постає на повний зріст проблема повернення татар на свою батьківщину, у Крим. Вкотре вже з’являється тема союзу проти імперії з такими ж “братами по нещастю”. 
12.02.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.