Російські дрони атакували центр Львова та Сихів.

Нині російська армія атакувала Львів ударними дронами, три безпілотники влучили в житлові будинки, уламки збитого дрона впали на вулицю в центрі міста. Поранено 32 людини, двоє – у важкому стані.

Тривога у Львові прозвучала о 15:35, о 16:15 моніторингові канали повідомили про підліт до міста зі сторони Сихова чотирьох-п'яти шахедів, о 16:20 в місті пролунали вибухи.

Один шахед влучив у дах будинку на пл. Соборній, 3, що біля дзвіниці комплексу Бернардинського монастиря, спалахнула пожежа. Будинок є пам’яткою архітектури та входить до спадщини ЮНЕСКО. Поруч – церква Св. Андрія та Центральний державний історичний архів України. Постраждали 17 квартир.

Два шахеди влучили з двох сторін одного житлового будинок на проспекті Червоної Калини, 103 на Сихові, пошкоджено 19 будинків.

Уламки ще одного шахеда впали на початку вулиці Бандери біля вул. Коперніка. Пошкоджено дах музею "Тюрма на Лонцького", в Органному залі вибито вікна, 6 квартир потребують відселення.

Крім того, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах та в приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.

Через наслідки російської атаки на Львів станом на 18:30 у місті змінені схеми руху трамваїв, автобусів та тролейбусів.

Трамваї курсують за зміненими маршрутами:

№ 1 — Погулянка – церква Анни

№ 2 — Пасічна – церква Анни та Коновальця – Академія мистецтв

№ 3 — Аквапарк – Академія мистецтв

№ 4 та 8 курсують до Центру Довженка

№ 8 — Довженка – Академія мистецтв

№ 9 — Залізничний вокзал – Академія мистецтв та Торф'яна – Церква Анни

Автобусні маршрути:

№ 1а та 6а закорочені до площі Міцкевича та повертаються назад через проспект Свободи.

№ 3а, 18, 37, 46, 47а, 53, 92 здійснюють об'їзд через проспект Свободи

№ 45 тимчасово закорочений до площі Міцкевича та повертається назад через проспект Свободи.

№ 9, 21, 45, 48 у напрямку центру курсують в об'їзд по вулицях Вітовського, Івана Франка, Князя Романа, далі за маршрутом. У напрямку від центру вони курсують без заїзду на Головну пошту.

№ 7, 11, 19, 14, 32, 46, 47а, 53 — курсують до 4-ї міської поліклініки.

Тролейбусний маршрут № 24 — Шота Руставелі – ДБК