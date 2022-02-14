Посольство Ізраїлю також переїжджає до Львова.

Тимчасовий переїзд до Львова планує посольство Ізраїлю. Такі інформацію, поширену в ізраїльських медіа, дипломатична установа підтвердила Укрінформу у відповідь на журналістський запит.

 

 

Про перенесення посольства зі столиці України до Львова, вперше повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід під час перемовин із першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, яка перебуває з візитом в Ізраїлі. Ізраїльські журналісти повідомили, що дипломати домовилися про такий крок у разі початку воєнного конфлікту між Україною та Росією.

 

Водночас точної дати переїзду у посольстві не знають, а причини можливого переїзду не коментують. Ізраїльські дипломати зазначають лише, що наразі посольство у Києві продовжує працювати у звичайному режимі.

 

Раніше про тимчасовий переїзд до Львова заявили посольства США, Канади та Австралії, а також консульство Німеччини, яке від 2014 року діяло у Дніпрі. Нагадаємо, у Львові консульство Ізраїлю діє з 2015 року. 

14.02.2022

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