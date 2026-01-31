Минулий січень був найхолоднішим за останні дев'ять років.

Цьогорічний січень був найхолоднішим за останні дев'ять років: середньодобова температура становила -5,4°C.

Загалом за 212 років метеоспостережень у Львові холоднішими за цьогорічний був 71 січень, тобто третина.

З 26 січнів поточного століття чи тисячоліття холоднішими за щойно минулий було 4 (15%):

2010 -8,1°C;

2006 -7,2°C;

2017 -6,5°C;

2004 -6,1°C.

А за всі роки спостережень найхолоднішим був січень 1942 року з середньомісячною температурою -14,2°.

Середньосічнева температура за всі ці 210 років становить -4,0°С: -4,4° в позаминулому столітті, -4,2° – в минулому і -2,2° – в поточному.

Загалом за цей час було двадцять січнів із середньою температурою вище 0°: у XIX століття такі теплі січні становили 6% всіх метеоспостережуваних січнів, у XX столітті – 11%, й аж 19% у першій чверті поточного XXI століття.

Було також чотирнадцять особливо зимних січнів із середньою температурою менш ніж 10° морозу – всі в минулих століттях: 7% всіх січнів XIX століття, 8% – XX століття і поки ще жодного в поточному столітті.

П'ять найтепліших січнів

січень 2007-го +2,6°С січень 2023-го +2,5°С січень 1936-го +2,4°С січень 2025-го +2,1°С січень 1994-го +1,8°С січень 1983-го +1,7°С

П'ять найзимніших січнів

січень 1942-го -14,2°С січень 1940-го -13,2°С січень 1963-го -12,9°С січень 1838-го -12,5°С січень 1848-го -11,9°С

Подекадно: найхолоднішими січні були в 1940-х роках – пересічна січнева температура становила -7,3°, найтеплішими (чи, точніше, найменш зимними) були 1990-ті: -1,9° (це якщо не враховувати неповні 2020-ті з середньою температурою -0,5°).

Цього року найнижча температура була 20 січня (-15,9°С), а загалом найнижчу температуру у Львові за весь час спостережень було зафіксовано саме у січні: між 8-ою а 9-ою годиною ранку 12-го числа 1950 року термометр показував -33,7°; в поточному столітті цей січневий мінімум був 25 січня 2010 року (-30,5°), в позаминулому – 18 січня 1828 року (-32,3°).