США, Канада та Австралія переносять свої посольства до Львова.

До Львова із Києва тимчасово переїдуть дипломатичні співробітники посольств Сполучених Штатів Америки, Канади та Австралії, а також генерального консульства Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку, яке від 2014 року базувалося у Дніпрі. 

 

Німеччина та Канада про свої наміри евакуації дипломатичних установ повідомили ще вчора, 12 лютого, на офіційних сайтах МЗС та сторінках у соцмережах. 

 

 

Як зазначила в офіційному повідомленні глава МЗС Канади Мелані Жолі, канадське посольство тимчасово призупиняє свою роботу у столиці України та переїде у тимчасовий офіс до Львова через подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України. Проте присутність Канади та активна участь в Україні триватиме.

 

“Послуги для громадян Канади надаватимуть із тимчасового офісу у Львові лише за попереднім записом. Однак наші можливості надавати консульську допомогу можуть ставати все обмеженішими”, – йдеться у заяві міністерки.

 

 

Водночас, Німеччина, повідомивши про тимчасовий переїзд дніпровського консульства Німеччини до Львова, заявила, що посольство у Києві наразі залишатиметься відкритим. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен уточнила, що в дипломатичній установі скоротять кількість персоналу, але сама вона покидати Київ не планує.

 

 

Австралія про тимчасове перенесення посольства в Києві до Львова повідомила 13 лютого на сайті свого міністерства закордонних справ.

 

Тимчасовий переїзд відбудеться також через погіршення безпекової ситуації, спричиненої накопиченням російських військ на кордоні. А перевезти персонал посольства на захід України та перенести сюди всі операції установи, зазначається у повідомленні, вирішив австралійський уряд.

 

МЗС Австралії також ще раз озвучило рекомендації своїм громадянам виїхати з України найближчим часом комерційними рейсами. 

 

 

Про переїзд посольства США та повіреної у справах США Крістіни Квін до Львова “Українській правді” повідомили самі співробітники установи. Рішення було терміновим, а сам переїзд розпочався вже сьогодні, в неділю. Тимчасово у Львові працюватиме основна команда посольства та керівники відділів. У Київській будівлі залишається лише частина технічного персоналу.

 

Варто зазначити, що наразі, однак, на офіційних ресурсах американського посольства в Україні нема жодної інформації щодо евакуації.

 

Нагадаємо, що вчора, 12 лютого, Держдеп евакуював з України своїх дипломатів, які не займають критично важливі посади.

 

Раніше повідомлялося також, що Нідерланди створюють у Львові центр допомоги своїм громадянам.

 

Використано світлини top.tour.lviv.ua, dw, День

 

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