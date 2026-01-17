Литва планує створити полігон у Сувальському коридорі.

Проєкт розглядається як ключовий елемент довгострокової оборонної стратегії країни та важливий внесок у безпеку східного крила НАТО.

 

 

Литва планує побудувати новий військовий полігон на півдні країни, в селі Капчяместіс Лаздіяйського району, безпосередньо біля кордону з Польщею. Про це повідомило Polskie Radio24. Рішення було ухвалено Державною радою оборони Литви у грудні 2025 року. Литовська влада розглядає проєкт як ключовий елемент довгострокової оборонної стратегії країни та важливий внесок у безпеку всього реґіону.

 

Запланований полігон займатиме площу приблизно 14 600 гектарів. На ньому одночасно зможуть проходити військовий вишкіл від 3500 до 4000 солдатів. Плануються як регулярні, менші навчання, так і більші маневри, які відбуватимуться приблизно п'ять разів на рік і триватимуть до десяти днів. Інфраструктура використовуватиметься Збройними силами Литви та силами союзників НАТО.

 

Як пояснили представники Міністерства національної оборони Литви, розташування полігону обрано не випадково. Капчяместіс розташований у так званому Сувальському коридорі — вузькій смузі землі, яка відділяє російський ексклав Калінінград від Білорусі. З військової точки зору, цей район вважається одним із найвразливіших пунктів у Центральній та Східній Європі. Саме з нього за деякими припущеннями Росія може розпочати інвазію проти Балтійських країн-членів НАТО.

 

Литовське військове відомство наголошує, що вирішальним чинником у виборі цього місця було стратегічне розташування. За словами міністерства, нарощування військової присутності в цьому районі значно посилить можливості стримування евентуальної аґресії й покращить обороноздатність як Литви зокрема, так всього східного крила НАТО загалом.

 

Заява про будівництво полігону зустріла підтримку з боку Польщі. Міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) оголосив у п'ятницю, 16 січня, що Польська армія хоче брати участь у підготовці інфраструктури та використовувати полігон під час спільних навчань. Він наголосив, що Польща зацікавлена ​​в розвитку польсько-литовської співпраці та зміцненні реґіональної безпеки.

17.01.2026

