Моравецький пояснив, що зацікавило Польщу в альянсі з Україною та Британією.

Прем'єр-міністри України та Польщі Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький під час спільної пресової конференції в Києві засвідчили свою прихильність майбутньому тристоронньому альянсу за участю України, Польщі та Великої Британії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Матеуш Моравецький наголосив, що впродовж останніх місяців міністри закордонних справ трьох країн розвивали співпрацю Варшави, Києва та Лондона у різних галузях. Це, як підкреслив польський прем'єр, важливо у безпековому контексті:

"Велика Британія – це одна із колон НАТО. Одночасно, Велика Британія вийшла з Європейського Союзу... Для нас, для Польщі, Велика Британія є одним із найважливіших та найближчих торговельних партнерів. Я часто спілкуюся з прем’єром Великої Британії стосовно різних питань, і в цьому контексті міністри закордонних справ працюють над можливим форматом, який би міг пожвавити співпрацю між Польщею, Україною та Великою Британією на різних полях", – заявив Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі додав, що Велика Британія бачить "довгі руки Москви", і нагадав про спробу отруєння колишнього російського агента Сєрґєя Скріпаля, котрий мешкає у Великій Британії.

Зі свого боку прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив надію, що про альянс повідомлять уже незабаром.

"Сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться офіційно започаткувати новий регіональний формат співпраці Україна-Польща-Велика Британія. В умовах російської агресії, що триває, нам варто підписати тристоронній документ про співробітництво з посилення регіональної безпеки", – сказав голова українського уряду.

У вівторок в Україну прибули із візитом прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі Борис Джонсон і Матеуш Мазовецький. Напередодні джерела BBC News Україна припустили, що очільники урядів візьмуть участь у презентації тристороннього альянсу. Втім офіційні джерела в Офісі Президента цього не підтвердили: "Ця опція серйозно опрацьовується, але переговори тривають, ми уточнюємо деталі".

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що про створення тристороннього партнерства планували оголосити в середу, 2 лютого. Втім презентацію довелося перенести. Причина перенесення презентації – недуга очільниці МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

"Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра (2 лютого, – Z) у рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід, і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат", – поінформував міністр закордонних справ.

Міністр розповів, що новий формат не прив’язаний до локальної географії. "Це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій", – уточнив він.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, а й великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", – прокоментував голова МЗС.

21 січня міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час візиту до Австралії анонсувала створення нової геополітичної ініціативи – тристороннього партнерства Об'єднаного Королівства, України та Польщі.

"Ми посилюємо наше двостороннє партнерство. І ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", – заінтриґувала Елізабет Трасс. "Треба, щоб усі згуртувалися", – додала пані міністр.