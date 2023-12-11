Уряд Моравєцького очікувано не отримав підтримки в Сеймі.

Група депутатів від опозиції вже висунула кандидатуру Дональда Туска на посаду нового керівника уряду.

 

 

Депутати Сейму (нижньої палати парламенту) Польщі висловили у понеділок, 11 грудня, вотум недовіру уряду Матеуша Моравьцького. Про це повідомило Polskie Radio24. Новостворений кабінет партії «Право і Справедливість» (ПіС) підтримали під час голосування лише 190 депутатів (187 – від ПіС і три депутати від партії Kukiz'15).  Проти подовження мандату уряду Моравєцького проголосували 266 депутатів.

 

Завдяки такому результату голосування Сейм бере на себе ініціативу щодо обрання прем’єрміністра та затвердження уряду. Група депутатів від опозиції вже висунула кандидатуру Дональда Туска на посаду нового керівника польського уряду.

 

Провал спроби Моравєцького знову очолити польський уряд був очікуваним. Хоча за підсумками виборів до Сейму 15 жовтня партія «Право і справедливість» отримала більшість голосів і зайняла в парламенті 194 з 460 місць, знайти союзників для формування уряду більшості вона не змогла. Тим часом опозиційний блок з трьох опозиційних партій – «Громадянської платформи», «Третього шляху» та «Нової лівиці», отримав у парламенті 248 місць і вже домовився про формування урядової коаліції.

 

Попри очікувану поразку уряду ПіС президент Польщі Анджей Дуда наприкінці листопада привів до присяги тимчасовий кабінет Моравєцького.  Опозиція звинуватила тоді Дуду у намірі затягнути процес формування нового кабміну на кілька тижнів.

11.12.2023

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