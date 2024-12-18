У Львові відбулося засідання Конгресу місцевих влад за участі Зеленського та Сирського.

У Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, на якому були присутні 280 учасників, ще понад 1400 членів Конгресу, а також посли США, Франції, Данії, Австрії та Греції приєдналися онлайн. Президен Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський були присутні особисто. 

 

 

"Стійкість на фронті, стійкість усередині України, стійкість відносин із нашими партнерами – усе це має важливе значення, і відповідні кроки передбачаються робочими документами стійкості – на рівні Офісу, уряду, парламенту. Прошу всіх вас робити максимум для підтримки фронту, сімей наших воїнів, а також виробництв, які задіяні для оборонних потреб", – заявив Володимир Зеленський.

 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання доповів про ситуацію на різних напрямках фронту й окремо – на території Курської області.

 

"Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону та знищують особовий склад і техніку ворога", – зазначив Головком ЗСУ.

 

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, робота уряду сфокусована на восьми ключових напрямах: фінансова стійкість, відновлення, оборона, медицина, освіта, проходження опалювального сезону, соціальна підтримка та підтримка бізнесу. Зокрема, цьогоріч ресурс місцевих бюджетів становив понад 285 млрд грн, наступного року він зросте до 328 млрд грн.

 

Також під час візиту до Львова Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який приїхав в Україну.

 

18.12.2024

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