Моравєцький репрезентував президентові склад нового польського уряду.

Шанс кабінету Моравєцького пройти затвердження в Сеймі практично нульові.

Представник правлячої польської партії «Право та справедливість» Матеуш Моравєцький, якому президент країни Анджей Дуда доручив сформувати новий уряд, репрезентував у понеділок, 27 листопада, главі держави склад нового кабінету. Про це повідомило Polskie Radio24. Урочиста церемонія приведення нового уряду до присяги відбулася у президентському палаці у Варшаві.

«Ми виконуємо політичний, історичний та конституційний звичай, створюючи після парламентських виборів уряд Республіки Польща, сформований кандидатом політичного табору, який переміг на виборах», – сказав Анджей Дуда. Він зазначив, що дуже задоволений великим представництвом жінок в кабінеті. Загалом у новому складі уряду 18 міністрів, із них 10 – жінки.

Президент також звернув увагу на середній вік представників нового кабінету: «Це дуже молода команда. Я радий цьому, тому що перед нами стоять великі виклики. За них повинні братися енергійні та динамічні люди, які дивляться на навколишню дійсність молодими очима, і водночас люди, які не бояться їх на себе брати і мають досвід».

Відомо, що головою Міністерства розвитку та технологій призначено Марлену Малонґ (Marlena Maląg). Міністерство сім’ї та соціальної політики очолила громадська активістка Дорота Боємська (Dorota Bojemska), яка з 2019 року очолює Раду сім’ї при Міністерстві праці та соціальної політики. Колишня заступниця міністра Анна Ґембіцька (Anna Gembicka) очолить Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій. Польська фехтувальниця, колишня чемпіонка Європи та світу Данута Дмовська-Анджеюк (Danuta Dmowska-Andrzejuk) очолить роботу Міністерства спорту та туризму.

Посаду міністра закордонних обійняв Шимон Шинковський-Вель-Сенк (Szymon Szynkowski vel Sęk), який у попередньому уряді відповідав за зв'язки з ЄУ. На чолі оборонного відомства залишився Маріуш Блащак. МВС Польщі очолив Павел Шефернакер (Paweł Szefernaker), досі він був віцеміністром. Мін'юст очолить Марцін Вархол (Marcin Warchoł). Міністерство фінансів очолить Анджей Коштовняк (Andrzej Kosztowniak),який був головою Комітету публічних фінансів у Сейм попереднього скликання.

Тепер новий уряд має два тижні на те, щоб пройти через затвердження в Сейм. На переконання переважної більшості експертів, шанс кабінету Моравєцького пройти затвердження в нижній палаті парламенту, яку контролює опозиція, практично нульові.