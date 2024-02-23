На Львівщині проходить виїзне засідання Кабінету Міністрів.

 

Сьогодні, 23 лютого, на Львівщині відбувається виїзне засідання Уряду. Серед ключових питань – це ситуація з блокадою на кордоні.  Про це повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

 

«Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів. Одночасно продовжуємо розширювати нашу логістику в інших точках. Сьогодні Уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян», – йдеться в повідомленні.

 

Шмигаль заявив, що вже домовилися про розширену роботу ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною – "Лужанка – Берегшурань". Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

 

Також сьогодні з робочим візитом до Львова прибув президент України Володимир Зеленський. Тут він зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен - підписано двосторонню безпекову угоду. Також українська і данська делегації домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій.

 

Під час брифінгу, на питання щодо ситуації на польско-українському кордоні Зеленський зазначив, що сьогодні українська делегація на чолі з прем’єр міністром буде на кордоні.

 

«Чи будуть польскі колеги – це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути, бо у нас два роки цієї боротьби. Я це кажу не до того, що нам хтось казав завтра, ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, кроками до 24 лютого. Польська сторона буде чи не буде – це невідомо», – сказав Володимир Зеленський.

 

Окрім того, до Львова сьогодні прибула делегація США, очолювана лідером більшості в Сенаті США демократом Чаком Шумером.

 

«Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися з Зеленським, щоб показати українцям, що Америка підтримує їх, показати нашим союзникам по НАТО та європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво потрібна Україні, і захистити нашу демократію та національну безпеку», - написав сенатор у соцмережі.

 

За попередньою інформацією, у Львові планується ціла низка офіційних зустрічей, зокрема, щодо врегулювання ситуації на кордоні.

 

23.02.2024

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