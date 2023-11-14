Президент Польщі Дуда доручив Моравєцькому сформувати новий уряд.

Проте, за твердженням експертів, у Моравєцького немає жодного шансу бути затвердженим на посаді під час голосування в Сеймі.

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок ввечері, 13 листопада, видав представникові все ще правлячої партії «Право та справедливість» Матеушові Моравєцькому мандат на формування нового уряду. Про це повідомило Polskie Radio24.

Вчинити саме так польський президент обіцяв ще минулого тижня, незважаючи на протести опозиції, яка володіє більшістю в Сеймі. Сам Моравєцький перед першою сесією новообраного парламенту подав до демісії з посади прем’єр-міністра, як це передбачено польським законодавством.

«Після спокійного аналізу та консультацій я вирішив доручити місію формування уряду Матеушу Моравєцькому. Таким чином, я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд», – заявив Дуда, виступаючи в президентському палаці.

Експерти стверджують, що в Моравєцького немає жодного шансу бути затвердженим на посаді під час голосування депутатів. Диспозицію голосів уже продемонстрували вибори спікера Сейму. Нагадаємо, що під час голосування у понеділок, 13 листопада, представник польської опозиції Шимон Головня здобув упевнену перемогу над представницею партії «Право і справедливість» Ельжбетою Вітек (Elżbieta Witek). За Головню віддали голоси 265 депутатів, за Вітек – 193.

За результатами останніх парламентських виборів у Польщі ПіС здобула 194 мандати у Сеймі з 460. «Громадянська коаліція» отримала 157 місць у сесійні залі, «Третій шлях» – 65, «Нова лівиця» – 26. Тож опозиція здатна сформувати трипартійну коаліцію («Громадянська коаліція», «Третій шлях», «Лівиця») у 248 мандатів. Для здобуття більшості було б достатньо й 231.

Минулого тижня представники трьох згаданих опозиційних сил Польщі підписали коаліційну угоду. Кандидатом на посаду прем'єра від цього альянсу є Дональд Туск, який уже обіймав цю посаду з 2007 до 2014 року.

Згідно з конституцією РП, формування нового кабінету міністрів після виборів може бути проведено у три етапи. На першому етапі президент доручає сформувати уряд, який має отримати схвалення нижньої палати парламенту, польського Сейму, – абсолютною більшістю голосів. Якщо це не вдається, самі парламентарі отримують можливість призначити нову кандидатуру для формування кабінету. У цьому разі також уряд має отримати підтримку Сейму. І тільки якщо цього не станеться, президент повторно повинен буде доручати комусь зібрати кабінет.