Україна і США підписали угоду про рідкісноземельні мінерали.

Трамп розраховує отримати від оборудки понад $350 млрд.

 

 

У ніч на четвер, першого травня, Україна і Сполучені Штати підписали угоду про спільний видобуток корисних копалин та створення інвестиційного фонду для відновлення України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву міністерства фінансів США. Свої підписи під документом поставили міністр фінансів США Скотт Бессент та перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко.

 

«Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення міцного миру я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, що засновує спільний Інвестиційний фонд відновлення», – заявив Скотт Бессент.

 

У прес-релізі, опублікованому на сайті американського мінфіну, сказано, що договір укладено «у визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ США надав для захисту України після початку російського повномасштабного вторгнення». Проте зазначається, що військова допомога, яку США надали до укладення угоди, не розглядається як внесок американської сторони. Але все, що США виділить після підписання угоди, вважатиметься їхніми інвестиціями.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який був присутній під час підписання угоди у Вашінґтоні, розповів, що фонд створюється на засадах 50/50 і «обидві сторони мають рівне право голосу». Україна зберігає «повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами». За словами Шмигаля, угода не передбачає жодних боргових зобов'язань з боку України. Крім того, угода не стане перепоною для вступу України до Європейської Унії.

 

Президент США Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин, заявив, що сподівається отримати від угоди понад 350 мільярдів доларів, витрачених, за його словами, попередньою американською адміністрацією на підтримку Києва. «Ми уклали угоду, за якою теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд», – сказав президент США в етері News Nation.

 

01.05.2025

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