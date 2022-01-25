"Будуть непогані новини": Кулеба підтвердив підготовку партнерства з Польщею і Британією.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про підготовку тристороннього геополітичного партнерства між Україною, Великою Британією та Польщею. Нагадаємо, раніше цю ініціативу анонсувала голова британської дипломатії Елізабет Трасс.

 

 

Пан Кулеба розповів про це в етері телеканалу ICTV.

 

"Ті, хто стежить за нашою зовнішньою політикою, знають, що ми вийшли зі стратегіює малих альянсів. Ми створили Люблінський трикутник (Україна-Польща-Литва, – Z), Асоційоване тріо (Україна-Грузія-Молдова, – Z). Це такі компактні об’єднання, зосереджені довкола конкретних цілей. Тому, безумовно, ми шукаємо нову конфігурацію. В українській зовнішній політиці давно присутня ідея чорноморсько-балтійської вісі, тому такий союз з Великою Британією та Польщею може цю вісь суттєво зміцнити і розширити", – сказав дипломат.

 

З його слів, Україна вже активно працює у цьому керунку.

 

"Велика Британія серйозно в цей процес включилася, я цьому дуже тішуся. На цьому зупинюся, але незабаром, думаю, будуть непогані новини", – додав Кулеба.

 

21 січня міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс обмовилася про створення нової геополітичної ініціативи – тристороннього партнерства Об'єднаного Королівства, України та Польщі.

 

"Ми посилюємо наше двостороннє партнерство. І ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки (в ориґіналі – and we’re fostering new trilateral ties, – Z) з Польщею та Україною", – заінтриґувала Елізабет Трасс.

 

"Треба, щоб усі згуртувалися", – резюмувала пані міністр.

 

Невдовзі Елізабе Трасс прибуде із візитом до України. Очевидно, саме тоді Кулеба очікує "непоганих новин". 

 

25.01.2022

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