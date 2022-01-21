Італія відпустила режисера Лавренчука з-під варти під домашній арешт.

Українського режисера Євгена Лавренчука, затриманого в Італії на вимогу Росії, відпустили з-під варти під домашній арешт.

Про це повідомила його мати Ірина Лавренчук у дописі на сторінці фейсбук-групи Free Eugene Lavrenchuk.

"Євгена відпустили під домашній арешт. Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися – він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", – йдеться у повідомленні.

Ірина Лавренчук зазначила, що це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, дипломатів, діаспорі, листам та акціям на підтримку сина, журналістам, однодумцям.

Мати закликала не писати нічого Євгенові, бо він має процесуальні обмеження на зв'язок і спілкування.

Як писав Z, 17 грудня 2021 року українського театрального режисера, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, керівника "Першої української школи театру і кіно" Євгена Лавренчука затримали в Італії.

Колеги Лавренчука писали, що Євгена звинувачують у тому, начебто він, перебуваючи на території Росії вісім років тому, скоїв кримінальне порушення. "Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ", – інформувала представниця ініціативної групи Маріанна Джудіче-Палій.

Євгенові Лавренчуку 39 років. Народився 24 червня 1982 року у Львові.

Режисерську освіту здобував у Росії та Польщі. У 2003-му закінчив Російську академію театрального мистецтва (майстерня Романа Віктюка) за фахом "оперний режисер", потім – вищі курси хореографії в Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, Вищі курси режисерів ігрового кіно у Москві. Заснував "Польський театр в Москві".

У 2014-му Лавренчук виїхав із Росії через напад на Україну.