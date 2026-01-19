Мелоні пропонує своє посередництво у розмові з Трампом щодо Ґренландії.

Вона висловила жаль, що США та ЄУ досі не змогли налагодити необхідний канал спілкування.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала себе як потенційного посередника між Європою та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо делікатного питання Ґренландії. Про це повідомила інформаційна агенція Bloomberg. Пані Мелоні висловила жаль, що США та Європейська Унія досі не змогли налагодити необхідний канал спілкування щодо такого гострого питання.

«Я згодна з тією увагою, яку адміністрація США приділяє Ґренландії та Арктиці в цілому. Очевидно, що виникла проблема з розумінням та інформаційним обміном», – бідкалася італійська прем’єрка. На її думку, США та Європа поділяють одні й ті ж побоювання щодо безпеки в Арктиці, де, за твердженнями Мелоні, Росія та Китай виявляють дедалі більшу активність. Вона зазначила, що нещодавні перебування європейських військовиків у Ґренландії слід розглядати не як «ініціативу проти США, а скоріше проти інших сил».

Водночас Джорджа Мелоні виступила проти запровадження мит Вашінґтоном проти європейських країн, які гарантують безпеку Ґренландії. Вона повідомила, що нещодавно розмовляла з Дональдом Трампом і заявила йому, що нові санкції «були б помилкою». «Ми маємо відновити діалог, уникнути ескалації – і це те, над чим я працюю», – запевнила Мелоні.

За даними агенції, у четвер, 22 січня, лідери країн Євроунії зберуться на позачерговий саміт, щоб обговорити ситуацію навколо Ґренландії.

Нагадаємо, що напередодні президент США написав у соцмережі Truth Social, що з першого лютого запровадить мита щодо низки європейських країн, які підтримують Данію у питанні про належність Ґренландії. «З 1 лютого 2026 року всі ці країни – Данія, Норвегія, Швеція, Франція, ФРН, Велика Британія, Нідерланди і Фінляндія – платитимуть додаткове 10-відсоткове мито на всі товари, що відправляються до США», – заявив Трамп.

Євроунія, своєю чергою, обговорює заходи у відповідь, які можуть коштувати Сполученим Штатам додаткових 93 млрд євро. ЄУ ще раніше схвалила це мито, але не стала застосовувати його у зв'язку з процесом вирішення торгових розбіжностей з Вашінґтоном. Мита торкнулися б, зокрема, літаків компанії Boeing, вироблених у США автомобілів та бурбону.