З музею в Італії вкрали картини знаменитих французьких майстрів.

Загальна вартість викрадених робіт – близько дев’яти мільйонів євро.

 

                     Поль Сезанн. «Натюрморт з вишнями»

 

Картини знаменитих французьких малярів – П'єра Оґюста Ренуара, Поля Сезанна та Анрі Матісса – викрадені під час пограбування Фонду Маньяні-Рокка під Пармою в Італії. Загальна вартість викрадених робіт – близько дев’яти мільйонів євро. Пограбування приватного музею, за словами місцевої поліції, сталося ще минулого тижня, у ніч на 23 березня, але про нього повідомили лише зараз. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Серед викрадених робіт: «Риби» Ренуара, «Натюрморт з вишнями» Сезанна та «Одаліска на терасі» Матісса. Картину «Руби» датовано 1917 роком. Сезанн завершив «Натюрморт» у 1890 році. «Одаліска на терасі», написана Матіссом у 1922 році.

 

Грабіжників, як повідомляють у поліції, було четверо. Зловмисники в масках зламали замок на вхідних дверях, проникли у експозиційну залу на першому поверсі, викрали перелічені шедеври та втекли через музейний сад. Уся операція тривала менше трьох хвилин і була, за словами правоохоронців, добре спланована та організована.

 

Грабіжників, як пишуть італійські ЗМІ, мабуть, налякала сигналізація, яка спрацювала. Тож четверту картину, яку, ймовірно, мали намір вкрасти, вони залишили. Наразі поліція вивчає записи з камер відеоспостереження музею, а також сусідніх об'єктів.

 

Фонд Маньяні Рокка був заснований після смерті Луїджі Маньяні (Luigi Magnani), композитора та колекціонера творів мистецтва, у 1984 році в його родинному будинку за 20 кілометрів від Парми. Окрім перелічених авторів у збірках фонду експонуються також роботи Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гої та Моне.

 

Пограбування в Італії стало черговим у серії гучних злочинів у світі мистецтва. У жовтні минулого року зловмисники серед білого дня проникли до паризького Лувру та викрали ювелірних виробів на суму 100 мільйонів доларів.

30.03.2026

