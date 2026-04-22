МЗС Італії викликало посла РФ після того, як кремлівський пропагандист брутально обізвав Джорджу Мелоні.

Сама італійська прем’єрка написала пост в соцмережі про «запопадливих пропагандистів режиму».

 

 

Російського посла в Італії Олексія Парамонова викликали до Міністерства закордонних справ у Римі після того, як кремлівський пропагандист Володимир Соловйов в етері свого шоу на каналі «Соловйов Live» брутально образив прем'єр-міністрерку Джорджу Мелоні. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив російському послу офіційний протест «у зв'язку з вкрай серйозними та образливими заявами російського телеведучого Володимира Соловйова на адресу прем'єр-міністерки». Про це повідомила газета Corriere della Sera.

 

Соловйов в одному з випусків свого шоу назвав керівницю уряду Італії «фашистською тварюкою», «хвойдою», а також заявив: «Зрада – це її друге ім'я: вона зрадила Трампа, якому раніше присягала на вірність».

 

Як повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, посол РФ висловив подив з приводу того, що його викликають до МЗС через «слова відомого російського журналіста, нехай навіть дуже талановитого і популярного в народі, які пролунали на його власному приватному онлайн-каналі».

 

Сама Джорджа Мелоні пізно ввечері у вівторок, 21 квітня, написала пост в соцмережі Х про «запопадливих пропагандистів режиму». «За своєю натурою услужливий пропагандист режиму не має права давати уроки ні послідовності, ні свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не залежимо ні від кого, у нас немає господарів, і ми не приймаємо наказів. Ми маємо лише один орієнтир: інтереси Італії. І ми з гордістю слідуватимемо йому, незважаючи на протести пропагандистів з усього світу», – написала Мелоні. При цьому вона не стала згадувати, що саме стало приводом для її публікації.

22.04.2026

