Велика Британія виступила проти перемовин з Путіним.

З ідеєю діалогу з Кремлем виступали Франція та Італія.

Велика Британія не підтримала ідею Франції та Італії про те, щоб Європа відновила прямі контакти з диктатором Росії Владіміром Путіним. Про це британська міністерка закордонних справ Іветт Купер (Yvette Cooper) заявила в інтерв’ю для видання Politico. Вона наголосила, що сама Москва наразі не виявляє жодної реальної зацікавленості в мирі.

«Я думаю, нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а наразі я цього все ще не бачу», – сказала пані Купер. Вона зазначила, що тим часом Україна разом зі Сполученими Штатами та Європою активно працюють над розробкою мирної угоди.

«Ми бачили величезну відданість роботі, яку виконує Україна разом зі США та за підтримки Європи, для розробки планів мирного залагодження конфлікту, включно з гарантіями безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести перемовини», – сказала британська міністерка. На її переконання, західні країни мають бути готовими посилити тиск на Росію як економічний, так і за допомогою військової підтримки України.

Напередодні уряди деяких європейських країн закликали керівництво Європейської Унії призначити окремого представника для перемовин з Росією щодо врегулювання російсько-української війни. Прихильниками цього плану спершу виступили Франція та Італія. Президент Франції Емманюель Макрон ще 19 грудня заявив, що Європі «було б корисно» відновити діалог із російським диктатором Путіним. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на початку цього року заявила, що Європі час розпочати переговори з Росією, але для цього потрібно виробити спільну для всіх країн позицію. Згодом до цієї позиції Парижа і Рима долучилися інші європейські столиці, також вони заручилися підтримкою Єврокомісії.