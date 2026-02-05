Кремлівські гакери атакували Італію, яка готується прийняти Олімпіаду.

Кібератаки зазнали олімпійські об'єкти та дипломатичні представництва Італії.

Служби безпеки Італії виявили кібератаку на об'єкти зимових Олімпійських ігор та представництва Міністерства закордонних справ країни за кордоном. Про це повідомив телеканал ABC-News з покликом на заяву віцепрем’єра і глава італійської дипломатії Антоніо Таяні (Antonio Tajani).

Серед цілей гакерів були амбасада Італії у Вашінґтоні, а також консульства у Сіднеї, Торонто та Парижі. Крім того, кібератак зазнали сайти та об'єкти, пов'язані зі зимовими Олімпійськими іграми, включно з порталами готелів у Кортіні-д'Ампеццо в Альпах, де пройдуть, зокрема, змагання з гірськолижного спорту.

Відповідальність за кібератаку взяла він група пов’язаних з Кремлем гакерів під псевдо Noname057. У заяві, опублікованій у пов'язаному з групою Telegram-каналі, йдеться: «Проукраїнська політика італійського уряду веде до того, що підтримка українських терористів карається нашими DDoS-атаками».

Антоніо Таяні заявив, що у кібератаці видно «російський слід». Він додав, що це «підтвердили самі автори, які назвали причину, через яку вони здійснили атаку». За словами міністра, італійські служби безпеки «успішно припинили» кібератак

«Ми запобігли серії кібератак на сайти Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашінґтона, а також проти деяких об'єктів Зимових Олімпійських ігор, зокрема готелів у Кортіні», – запевнив Таяні.

XXV Зимові Олімпійські ігри пройдуть з шостого до 22 лютого в італійських містах Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбудеться в п'ятницю, шостого лютого, на стадіоні San Siro в Мілані.

Від Росії на ігри поїдуть лише 13 осіб, які виступатимуть у нейтральному статусі – без прапора та гімну. Це пов’язано зі санкціями, запровадженими проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.