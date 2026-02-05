Кремлівські гакери атакували Італію, яка готується прийняти Олімпіаду.

Кібератаки зазнали олімпійські об'єкти та дипломатичні представництва Італії.

 

 

Служби безпеки Італії виявили кібератаку на об'єкти зимових Олімпійських ігор та представництва Міністерства закордонних справ країни за кордоном. Про це повідомив телеканал ABC-News з покликом на заяву віцепрем’єра і глава італійської дипломатії Антоніо Таяні (Antonio Tajani).

 

Серед цілей гакерів були амбасада Італії у Вашінґтоні, а також консульства у Сіднеї, Торонто та Парижі. Крім того, кібератак зазнали сайти та об'єкти, пов'язані зі зимовими Олімпійськими іграми, включно з порталами готелів у Кортіні-д'Ампеццо в Альпах, де пройдуть, зокрема, змагання з гірськолижного спорту.

 

Відповідальність за кібератаку взяла він група пов’язаних з Кремлем гакерів під псевдо Noname057. У заяві, опублікованій у пов'язаному з групою Telegram-каналі, йдеться: «Проукраїнська політика італійського уряду веде до того, що підтримка українських терористів карається нашими DDoS-атаками».

 

Антоніо Таяні заявив, що у кібератаці видно «російський слід». Він додав, що це «підтвердили самі автори, які назвали причину, через яку вони здійснили атаку». За словами міністра, італійські служби безпеки «успішно припинили» кібератак

 

«Ми запобігли серії кібератак на сайти Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашінґтона, а також проти деяких об'єктів Зимових Олімпійських ігор, зокрема готелів у Кортіні», – запевнив Таяні.

 

XXV Зимові Олімпійські ігри пройдуть з шостого до 22 лютого в італійських містах Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2026 відбудеться  в п'ятницю, шостого лютого, на стадіоні San Siro в Мілані.

 

Від Росії на ігри поїдуть лише 13 осіб, які  виступатимуть у нейтральному статусі – без прапора та гімну. Це пов’язано зі санкціями, запровадженими проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

05.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Творити в осерді травми
7 лютого у Mercury Art Center відкриють виставковий проєкт «У ядрі». Твори 26 сучасних українських митців і мисткинь, виконані в різних медіа,досліджують травму як невід’ємну частину сучасного існування.
03.02.26 | | Штука
Сад – виноград
Левко Довган
Тут змінилося все, крім течії Дністра. Символом надії зростає молодий виноградник. І ще білий єдиноріг з герба. Кажуть, його інколи можна побачити між рядами молодих лоз
02.02.26 | | Дискурси
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26 | | Штука
Образ геноциду
Олеся Ісаюк
Геноцидникові йдеться про руйнацію всього, що перетворює «уявлену спільноту» в соціальний та культурний факт і створення умов, що перешкодили б її відтворенню в майбутньому
01.02.26 | | Україна
Ромова баба
Віталій Портников
Ця війна для людини з садистськими нахилами – справжній подарунок долі. Жодний з нас навіть не може уявили того задоволення, яке він отримує, коли планує чергову атаку
01.02.26 | | Дискурси
Кінь-жінка
Василь МАХНО
Кінь-жінка, потворний і потворна, а як одне ціле, то потворні. Можливо, такою була їхня епоха: майже ціле двадцяте століття, в якому їм випало жити і творити
31.01.26 | | Дискурси
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26 | | Штука
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні 
29.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.