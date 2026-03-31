Рубіо застеріг, що США переглянуть відносини з НАТО після війни з Іраном.

Напередодні Італія відмовилася дозволити посадку американському бомбардувальнику, який летів на Близький Схід.

Після війни в Ірані Сполучені Штати мають намір переглянути відносини з Північноатлантичним альянсом. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, оприлюдненому у вівторок, 31 березня. Він зазначив, що Вашінґтон поведінка союзників з НАТО, які відмовилися підтримати війну з Іраном, «дуже розчаровує».

«Я думаю, це було дуже розчаровуючим. І, повторюся, президент і наша країна мають все це переглянути після завершення операції. Одна з причин, через яку НАТО вигідне Сполученим Штатам, – це доступ до баз на випадок різних сценаріїв», – відповів Рубіо.

Він нагадав, що «у момент необхідності», коли США визначили, що існує поважна загроза національній безпеці та інтересам країни, Вашінґтон зіткнувся з тим, що члени НАТО, зокрема Іспанія, відмовляють йому у використанні своїх баз.

«Є й інші країни, які вчинили так само. Тоді постає питання: у чому тут інтерес Сполучених Штатів? Якщо НАТО – це лише про те, що ми захищаємо Європу в разі нападу, а нам при цьому відмовляють у доступі до баз, коли вони нам потрібні, – це не дуже гарна угода. У такому форматі важко залишатися залученими та говорити, що це вигідно Сполученим Штатам. Тому все це доведеться переглянути», – додав Рубіо.

Нагадаємо, що на початку березня Іспанія відмовилася надати США свої бази для вчинення ударів по Ірану. Трамп у відповідь пригрозив розірвати торговельні відносини з Мадридом.

А нещодавно стало відомо, що й Італія відмовила кільком американським військовим літакам, задіяним у війні США та Ізраїлю проти Ірану, в посадці на базі Сіґонелла на Сицилії. Про це у вівторок, 31 березня, повідомила італійська газета Corriere della Sera. За інформацією видання, інцидент стався кілька днів тому, а рішення про відмову нібито ухвалив особисто міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто (Guido Crosetto). Він, своєю чергою, пояснив, що Вашінґтон не повідомив заздалегідь італійське командування про план польотів американських бомбардувальників і не були проведені необхідні в таких випадках консультації. Це, за його словами, і стало причиною відмови.