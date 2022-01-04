В Італії на запит Росії затримали українського режисера Євгена Лавренчука.

В Італії на запит Росії затримали українського театрального режисера Євгена Лавренчука – колишнього головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету, лауреата Премії імені Леся Курбаса 2020 року. Він перебуває у неволі вже два тижні.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УНІАН.

Міністерство закордонних справ України запевнило, що українські дипломати надають допомогу Лавренчуку.

"Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації", – заявив речник.

Він підтвердив, що суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.

Водночас, за сприяння генерального консульства Євгену надали адвоката.

"Зараз консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів", – додав речник.

Як зазначив Ніколенко, умови тримання під вартою Лавренчука прийнятні, стан здоров‘я задовільний.

Згідно з інформацією у створеній у Facebook групі Free Eugene Lavrenchuk, Лавренчук з 17 грудня утримується в італійському ізоляторі у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ.

"За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії вісім років тому нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії. Деталі справи наразі не розголошуються, але відомо що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ", – поінформувала представниця ініціативної групи Маріанна Джудіче-Палій.

Євген Лавренчук був у Неаполі транзитом, його затримали перед посадкою на Львів, повідомила колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк.

"Інформацію родичі не поширювали одразу, бо міркували, чи не зашкодить, і чи не активізує це РФ. Усе, чого хочуть близькі і знайомі, щоб його вислали в Україну, громадянином якої Євген є, а не до ведмедів", – прокоментувала Подоляк.

Євгенові Лавренчуку 39 років. Народився 24 червня 1982 року у Львові.

Режисерську освіту здобував у Росії та Польщі. У 2003-му закінчив Російську академію театрального мистецтва (майстерня Романа Віктюка) за фахом "оперний режисер", потім – вищі курси хореографії в Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, Вищі курси режисерів ігрового кіно у Москві. Заснував "Польський театр в Москві".

Режисерський дебют – у 16 років. Поставив понад три десятка вистав. Лавреат міжнародних конкурсів і фестивалів в Європі.

"Євген – один із найталановитіших, найяскравіших режисерів сучасної України. Те, що еРеФія зі своїми багатомільярдними оборудками на рівні перших осіб вимагає притягнути українця за фінансові зловживання вісім років тому, вже карикатура. Те, що її запити приймає й бере до виконання Інтерпол, уже ганьба. Те, що Італія, яка, м'яко кажучи, не завжди поспішає з правосуддям і справедливістю, кинулася виконувати капризи Мордора, обурює". Юрій Макаров, журналіст, телеведучий, документаліст, письменник; голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

У 2014-му Лавренчук виїхав із Росії через напад на Україну.

У 2017-му працював креативним директором на пісенному конкурсі "Євробачення" в Києві.

Із березня 2018-го до 2021-го – головний режисер Одеського національного академічного театру опери та балету.

Із вересня 2018-го – ректор "Першої української школи театру і кіно".

Заслужений артист України (2021).