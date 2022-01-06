У центрі Львова встановили різдвяний дідух.

 

Сьогодні, 6 січня, напередодні Різдва, у Львові відбулося традиційне винесення та встановлення різдвяного дідуха на площі Яворського.

 

 

Традиційний символ різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. У переддень Різдва у Львові дідух під колядки встановлюють на площі Яворського у Львові.

 

 

Усі присутні співали колядки разом із виконавцями Львівського муніципального хору «Гомін» та фолькгурту «Курбаси».

 

 

Нагадаємо, різдвяні святкування відбуватимуться у всіх районах Львівської громади.

 

Фото portal.lviv.ua, tvoemisto.tv

06.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22 | | Наука
Котяча партизанка
Олександр Ірванець
Горді рівненські коти, нащадки славних бойових котів Волині, не збиралися терпіти подібне звіряче знущання з боку нацистських тварюк. Тож одного теплого літнього дня 1943 року...
04.01.22 | | Дискурси
Конституція та українська антикорупція
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Механізм реалізації рішень Конституційного Суду лишається зламаним, а Президент ухвалює дефектні укази оперативно й щедро
04.01.22 | | Україна
Поки ми святкуємо
Юрко ТИМЧУК
Різдвяно-новорічно-різдвяна нірвана вивела у паралельну реальність далеко не всіх. Більше того – виявляється, в період напівкоматозного для частини суспільства стану ставалися дуже помітні події.
03.01.22 | | Україна
Й оригінальне, й традиційне
Соломія КРИВЕНКО
Це була мова стабільності – розлога й багатослівна. І можна було б йому її пробачити, якщо б вона справді свідчила про те, що все під контролем і нам не треба поспішати. 
03.01.22 | | Україна
Рік очікування
Віталій Портников
Хто знає, з якими демонами нам доведеться зіткнутися у випадку, якщо ми відновимо нашу територіальну цілісність, і чи не пошкодуємо ми про час, коли виборювали її відновлення.
02.01.22 | | Дискурси
Івам
Дмитро Єльніков
Вчора їхав був із чоловіком одним. Здалеку їхали, а тому мусили про щось говорити. Так ото він таке розповідав, що й не знаю, чи вірити...
01.01.22 | | Дискурси
Як виглядатиме світ в 2022 – погляд 100 років тому
Яким буде світ через 100 років? Одна з американських газет задала в 1922 році це питання кільком особам, які працюють у різних сферах людської діяльності
01.01.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.