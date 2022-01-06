У центрі Львова встановили різдвяний дідух.

Сьогодні, 6 січня, напередодні Різдва, у Львові відбулося традиційне винесення та встановлення різдвяного дідуха на площі Яворського.
Традиційний символ різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. У переддень Різдва у Львові дідух під колядки встановлюють на площі Яворського у Львові.
Усі присутні співали колядки разом із виконавцями Львівського муніципального хору «Гомін» та фолькгурту «Курбаси».
Нагадаємо, різдвяні святкування відбуватимуться у всіх районах Львівської громади.
Фото portal.lviv.ua, tvoemisto.tv06.01.2022