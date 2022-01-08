У Львові відбулася традиційна Хода звідарів.

Сьогодні, 8 січня, у Львові відбулася святкова різдвяна Хода звіздарів, щорічна – сімнадцята за рахунком.

Святкова колона звіздарів пройшла від храму Пресвятої Євхаристії до шопки на площі Ринок. Після коляди біля міської ратуші звіздарі пройшли центром міста до головної ялинки.

Хода традиційно відбувається під час фестивалю «Спалах різдвяної звізди». Люди урочисто несуть власноруч виготовлені самобутні зірки. Цього року їх понад 80.

Зокрема, шість нових зірок оздоблені за зразками народного майстра Володимира Шагали. Їх створили під час майстер-класу у Шевченківському гаю за розписами видатного майстра, які подарувала його родина.

Учасники ходи акцентують на її особливому значенні.

«Завжди готуюсь і йду, несучи цю різдвяну зірку з особливою радістю, бо цей процес заряджає на весь рік. Саме під час ходи настає пік розуміння свята, вдома з родиною добре, але ці відчуття незрівнянні», – розповіла Оксана Добуш, яка бере участь із започаткування традиції.

Фото city-adm.lviv.ua